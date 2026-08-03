PLRA urgió al TSJE celeridad para rever impugaciones contra opositores

Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Enrique Bogarín González (Ind -presidente) César Emilio Rossel (PLRA- vicepresidente); y Jaime Bestard (ANR - miembro) mantuvieron una reunión con el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, el diputado Rodrigo Blanco y el tesorero partidario Agustín Saguier, entre otros.

Según el reporte de la Justicia Electoral, tanto Riveros como los demás liberales expresaron su “confianza” en la institución y el deseo de mantener una “comunicación fluida”.

En diálogo con ABC Color, Saguier indicó que la reunión sirvió para que las nuevas autoridades del PLRA se reúnan con los tres ministros del TSJE; debatir el tema del subsidio y el aporte estatal (en su mayoría embargado) y abordar puntos concernientes a las elecciones municipales del 4 de octubre.

No hubo reclamos por jueces, si pedido de celeridad

Saguier aclaró que no reclamaron a los ministros del ente sus quejas contra varios jueces electorales que impugnaron las candidaturas de intendentables opositores a pedido de la ANR.

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Dijo que los liberales comprenden que cada Tribunal Electoral departamental es autónomo e independiente en su jurisdicción y que los jueces electorales, en su mayoría vinculados al cartismo, son designados en ternas por el Consejo de la Magistratura y nombrados por la Corte Suprema, por lo que el TSJE no puede inmiscuirse.

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No obstante, les urgieron que las recusaciones a dichos jueces se traten con celeridad y no se dilate el reclamo de los intendentables opositores que buscan participar libremente en los comicios municipales.

Sostuvo que los liberales pidieron que dichas impugnaciones no “queden durmiendo”, que no se dilaten y puedan resolverse rápidamente.

“Pedimos que se aceleren todas las cuestiones, se resuelva y que, en la medida en que se pueda, se vote por la participación”, señaló Saguier.

Directorio denunció a jueces electorales

El martes último, el Directorio del PLRA denunció que la mayoría de los tribunales electorales departamentales están copados por magistrados vinculados al cartismo.

El órgano partidario incluso aprobó denunciar oficialmente a la jueza electoral de Caazapá e interina de Itapúa Martha Sarubbi y a la jueza electoral de Misiones Delia Yolanda Valenzuela de Rivas, por emitir resoluciones a favor de candidatos colorados y bloquear la inscripción de intendentables opositores.

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En dicha sesión del Directorio, la senadora Celeste Amarilla propuso someter a juicio político a los ministros del TSJE Bogarín y Rossel. Pero en dicho acto, Saguier salió al paso y dijo que el copamiento de jueces cartistas en tribunales electorales departamentales debe evitarse en las ternas del Consejo de la Magistratura.