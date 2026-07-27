PLRA: Directorio denunciará a jueza electoral cartista

El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Alcides Riveros y copado por el Movimiento Nuevo Liberalismo, sector liderado por el gobernador de Central Ricardo Estigarribia, convoca a sesión para este martes a las 18:30.

En su orden del día resalta el estudio de las denuncias contra la Jueza Electoral de Caazapá, Martha Sarubbi, quien también interinaba el juzgado electoral de Itapúa.

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El PLRA se hace eco así de las denuncias de la diputada Rocío Vallejos (PPQ) quien acusó a la jueza Sarubbi de quitar resoluciones para beneficiar a candidatos colorados de varios distritos de Itapúa. Los conflictos se dan en Nueva Alborada, Hohenau y San Juan del Paraná.

La magistrada es hermana de la concejala planillera Celeste Sarubbi y del candidato a concejal de Caazapá Luisito Sarubbi, por ende también es hija del exdiputado Luis Alberto Sarubbi y miembro de la Junta de Gobierno de la ANR.

A esto se suma que la Corte Suprema recientemente llenó la vacancia de juez electoral de Itapúa con un nuevo pariente de otro referente cartista de la zona. Asumió el cargo Antonia Andrea Ortega Ullón, hermana del concejal colorado cartista de Encarnación Fredy Fermín Ortega Ullón.

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Integración de Tribunales de Conducta y Electoral

Por otra parte, el Directorio del PLRA también debe integrar su nuevo Tribunal Electoral Independiente y su nuevo Tribunal de Conducta.

En cuanto al órgano que sanciona la conducta de sus afiliados, este último se integraría en un contexto en que referentes de todo el país acusan a políticos liberales de trabajar para otros partidos, principalmente Yo Creo, con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

En un principio, Alcides Riveros prometió que no se darían expulsiones de afiliados, principalmente de parlamentarios. Hizo alusión a las expulsiones de senadores liberocartistas durante las presidencias de Efraín Alegre y Hugo Fleitas.

Sin embargo, cada día más apoderados e intendentes del PLRA denuncian que candidatos a concejales y apoderados se pasan a las carpas de la Tercera Fuerza y reclaman sanciones ejemplares.