Política
29 de julio de 2026 a la - 14:48

Video: Dionisio Amarilla huye del PLRA al ser confrontado y tildado de “vendido” al cartismo

Dionisio Amarilla (centro) antes de huir a los gritos del Directorio del PLRA. Foto: Partido Liberal PY/ Facebook.
Dionisio Amarilla (centro) antes de huir a los gritos del Directorio del PLRA. Foto: Partido Liberal PY/ Facebook.

El senador liberocartista Dionisio Amarilla huyó del Directorio del PLRA cuando su colega Celeste Amarilla lo calificó de “vendido” al cartismo. Pese a sus antecedentes serviles al cartismo, el legislador venía haciendo uso de la palabra con soberbia y cuestionando a la agrupación, hasta que finalmente fue confrontado por su colega, por lo que se retiró a gritos y calificando de “perra” y “ladrona” a su interlocutora. Vea del video completo.

Por ABC Color

El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Alcides Riveros, pasó a convertirse en un nuevo campo de batalla entre los senadores Celeste Amarilla y Dionisio Amarilla cuando se debatía el copamiento de los juzgados electorales de todo el país por referentes de la ANR.

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Durante el debate se resolvió denunciar penalmente a dos juezas electorales por emitir resoluciones a favor de candidatos colorados y bloqueando la inscripción de intendentables opositores. Se trata de la jueza electoral de Caazapá e interina de Itapúa Martha Sarubbi y la jueza electoral de Misiones Delia Yolanda Valenzuela de Rivas.

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Algunos miembros del órgano responsabilizaron a los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Vea el video completo:

TSJE: Juicio político a Bogarín y Rossel, proponen

Celeste Amarilla dijo que los cartistas usan la falacia que la oposición tiene “mayoría” en la Justicia Electoral con los ministros Jorge Bogarín (Ind.) y César Rossel (PLRA) frente a Jaime Bestard (ANR, HC).

Los senadores Éver Villalba y Líder Amarilla indicaron que fuera del TSJE, todos los juzgados electorales del país, de primera y segunda instancia, son copados por colorados. Celeste Amarilla incluso planteó amenazar con el juicio político a Bogarín y Rossel ya que ninguno responde a los reclamos del PLRA y la tercera fuerza.

Otros referentes culparon a los ministros de la Corte Suprema de Justicia ya que dicha instancia designa a los jueces electorales.

Alcides Riveros (centro) preside el PLRA. Foto: Partido Liberal PY/Facebook.
Alcides Riveros (centro) preside el PLRA. Foto: Partido Liberal PY/Facebook.

Sin embargo, el tesorero del PLRA, Agustín Saguier, retrucó a Celeste Amarilla y dijo que el origen del problema son las ternas de candidatos a jueces en el Consejo de la Magistratura (CM) y cuestionó que los diputados y senadores liberales no presionen a los miembros de dicho ente para que las ternas sean integradas por opositores.

Dionisio Amarilla en el cumpleaños de Horacio Cartes.
Dionisio Amarilla en el cumpleaños de Horacio Cartes.

“Vendidos”

Celeste Amarilla pidió la palabra para responder a Saguier ofendida al sentirse tratada de “inútil”. Sostuvo que es imposible enfrentar al cartismo cuando hay tantos “vendidos” entre parlamentarios del PLRA, entre ellos citó a Dionisio Amarilla y a su grupo liberocartista. También cuestionó que hasta el senador Ever Villalba, de marcado discurso anticartista, haya pactado con oficialistas durante las internas.

Dionisio reaccionó retirándose de la reunión a los gritos, calificando de “perra” y “ladrona” a su colega, mientras era acompañado por sus secretarios y comunicadores.

Escapó rápidamente pese a que ningún otro miembro del Directorio respaldara la postura de Celeste.

Previamente, había hecho uso de la palabra para reclamar transparencia sobre los embargos que enfrenta el partido y cuestionar la falta de vocación por alcanzar el poder de los liberales.