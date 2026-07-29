Video: Dionisio Amarilla huye del PLRA al ser confrontado y tildado de “vendido” al cartismo

El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Alcides Riveros, pasó a convertirse en un nuevo campo de batalla entre los senadores Celeste Amarilla y Dionisio Amarilla cuando se debatía el copamiento de los juzgados electorales de todo el país por referentes de la ANR.

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Durante el debate se resolvió denunciar penalmente a dos juezas electorales por emitir resoluciones a favor de candidatos colorados y bloqueando la inscripción de intendentables opositores. Se trata de la jueza electoral de Caazapá e interina de Itapúa Martha Sarubbi y la jueza electoral de Misiones Delia Yolanda Valenzuela de Rivas.

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Algunos miembros del órgano responsabilizaron a los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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TSJE: Juicio político a Bogarín y Rossel, proponen

Celeste Amarilla dijo que los cartistas usan la falacia que la oposición tiene “mayoría” en la Justicia Electoral con los ministros Jorge Bogarín (Ind.) y César Rossel (PLRA) frente a Jaime Bestard (ANR, HC).

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Los senadores Éver Villalba y Líder Amarilla indicaron que fuera del TSJE, todos los juzgados electorales del país, de primera y segunda instancia, son copados por colorados. Celeste Amarilla incluso planteó amenazar con el juicio político a Bogarín y Rossel ya que ninguno responde a los reclamos del PLRA y la tercera fuerza.

Otros referentes culparon a los ministros de la Corte Suprema de Justicia ya que dicha instancia designa a los jueces electorales.

Sin embargo, el tesorero del PLRA, Agustín Saguier, retrucó a Celeste Amarilla y dijo que el origen del problema son las ternas de candidatos a jueces en el Consejo de la Magistratura (CM) y cuestionó que los diputados y senadores liberales no presionen a los miembros de dicho ente para que las ternas sean integradas por opositores.

“Vendidos”

Celeste Amarilla pidió la palabra para responder a Saguier ofendida al sentirse tratada de “inútil”. Sostuvo que es imposible enfrentar al cartismo cuando hay tantos “vendidos” entre parlamentarios del PLRA, entre ellos citó a Dionisio Amarilla y a su grupo liberocartista. También cuestionó que hasta el senador Ever Villalba, de marcado discurso anticartista, haya pactado con oficialistas durante las internas.

Dionisio reaccionó retirándose de la reunión a los gritos, calificando de “perra” y “ladrona” a su colega, mientras era acompañado por sus secretarios y comunicadores.

Escapó rápidamente pese a que ningún otro miembro del Directorio respaldara la postura de Celeste.

Previamente, había hecho uso de la palabra para reclamar transparencia sobre los embargos que enfrenta el partido y cuestionar la falta de vocación por alcanzar el poder de los liberales.