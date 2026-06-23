MOPC defiende préstamo de US$75 millones para caminos rurales y puentes

Hoy, la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, “defendió” ante la Comisión de Presupuesto del Senado un proyecto de préstamo de 75 millones de dólares para “intervenir” en más de 123 kilómetros de caminos rurales.

Las obras se concentrarían a lo largo de siete departamentos -aunque solo mencionó seis- y serán complementadas con más de 300 metros lineales de puentes para la “conectividad de nuestros ciudadanos”.

Asimismo, alegó que las obras permitirán un mayor acceso a las escuelas, hospitales y comercios, esto en supuesto beneficio de un millón de paraguayos.

“Son créditos que vienen por parte del Banco Interamericano de Desarrollo; son créditos con tasas muy beneficiosas. Estamos muy contentos; se viene a cerrar una brecha histórica en Caaguazú, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Caazapá, San Pedro”, detalló y el departamento que no citó fue Concepción.

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Deuda con las constructoras

Sobre las deudas con las constructoras, Centurión precisó que el MOPC maneja una deuda de gestión de unos 150 millones de dólares que se abona mensualmente.

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Inclusive dijo que, gracias a los pagos realizados entre abril y mayo, ya se ha cancelado casi el 70% de la deuda de 2025, con la meta de saldar el 100% durante este semestre.

“Las obras están en plena ejecución y tenemos 40% de ejecución de nuestro presupuesto del 2026 en mayo; son números realmente históricos”, precisó.

Finalmente, ante la idea de cambiar el nombre del ministerio - de reemplazar Comunicaciones por Transporte-, la funcionaria no opinó en profundidad, ya que “no conozco en detalle la ley” y a su criterio, “el nombre es lo de menos”.

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