Del abrazo al hachazo republicano: Beto Ovelar pichado por no lograr trato apu’a, dicen en Diputados

Ayer en la Cámara de Diputados se ventilaron varios trapos sucios en medio de un “abrazo republicano” pegado con chicle en el Partido Colorado, ya que molestos por la presencia del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar para “presionar” por la aprobación de un préstamo de US$ 75 millones para la construcción de caminos vecinales en el interior, el bloque cartista dejó sin quorum la sesión y hoy ya se desató el fuego cruzado.

En respuesta al claro pase de factura en su contra que venía recargado por disputas previas, “Beto” Ovelar comenzó disparando contra los diputados de su mismo signo, diciendo que algunos están “borrachos de poder” y las esquirlas de la “bomba” también les alcanzaron a los gobernadores cartistas, a los que tildó de tener “piel de tomate”, es decir, “ipire pererî” (tienen la piel fina y no soportan la crítica).

“Lo que hay que entender es que la Cámara de Diputados no puede legislar solamente para dar presupuesto para un solo departamento. Tenemos 17 departamentos en el Paraguay. No nos debemos al tutelaje de ningún senador ni del Senado, y generalmente hay poco “trato apu’a” en la Cámara de Diputados", dijo devolviendo el golpe el presidente primero de la Cámara de Diputados, el aliado cartista Hugo Meza (ANR, B).

El argumento para postergar el tratamiento de dicho proyecto es que el 50% de esos US$ 75 millones, es decir US$ 37,5 millones, irían para financiar obras en Caaguazú, feudo de Ovelar.

Lo de “trato apu’a” fue un tiro directo a Ovelar, haciendo referencia a sus antecedentes de haber sido filmado ofreciendo un “trato apu’a” para comprar votos.

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Sostuvo que, evidentemente, pese a la “fiebre de abrazos” que supuestamente reina en la ANR de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre, “las hachas no están del todo enterradas” por parte de algunos.

“Estas declaraciones poco ayudan porque, finalmente, no estamos enterrando del todo el hacha, como se dice, porque nos tiramos algunos cariños entre propios compañeros de los que hoy acompañamos la gobernabilidad del presidente Peña. Entonces creo que no es el ambiente, no es el momento, creo que tenemos que dejar todas nuestras diferencias y concentrarnos en el 4 de octubre", insistió.

Meza al menos dijo tener la “carrocería” para hacer frente a Beto y que lo que molestó es que venga a pretender hacer de “niñero”.

“Lo que no vamos a permitir es que venga a tutelarnos, venir a recorrer la sala, a mirar cómo los diputados vamos a votar o no y en qué sentido”, dijo Meza.

Aguilera dice que Beto quiere crecer “pisando cabezas”

El vicelíder de la bancada de Honor Colorado en Diputados, Alejandro Aguilera, también le plantó cara a Beto Ovelar, con quien diputados cartistas ya vienen acumulando rencores desde las críticas por la versión aprobada de la reforma de la Caja Fiscal y tras pretender quitar el manejo de fondos de Hambre Cero a gobernadores cartistas pero no afines a Ovelar.

“Lo que yo veo es que acá hay algunos senadores que se quieren posicionar pisándole la cabeza a otros actores políticos importantes”, disparó Aguilera, cuestionando que Ovelar haya criticado incluso la ausencia de gobernadores en el acto del pasado sábado, de presentación de candidaturas de la ANR para las municipales.

El mismo, sobre todo defendió al gobernador de su departamento, Guairá, y presidente del Consejo de Gobernadores, César “Cesarito” Sosa (ANR, HC), que justificó su ausencia alegando problemas de salud.

“Lo único que falta ahora es que el gobernador la próxima vez que haya una actividad partidaria tenga que ir a justificar su asistencia o inasistencia con un senador ovetense”, sostuvo Aguilera.

Adelantó además que la disputa por este préstamo de US$ 75 millones no está cerrada y que podrían meterle mano en Diputados con modificaciones.

“Nosotros no estamos de acuerdo que el 50% de ese dinero llegue a un solo departamento. En el Paraguay hay 17 departamentos y yo me debo a mi departamento del Guairá, y no porque Silvio Ovelar venga a pedir yo tengo que ponerme firme y hacer", acotó.

Finalmente, sostuvo que no dejaron sin quorum la sesión por lo de Ovelar, sino por el cuestionamiento a la distribución de los fondos, pero que es el senador el que se lo toma de manera personal.

Ovelar “se debe estar peleando solo, porque nosotros no nos estamos peleando con él. Nosotros hacemos lo que creemos correcto para nuestros respectivos departamentos”, refirió.