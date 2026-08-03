Sin Peaje: Camilo promete mantener a los 9.000 funcionarios 

El candidato a la intendencia de Asunción por el Partido Colorado, Camilo Pérez, en las últimas horas repitió hasta el cansancio que, de llegar al cargo, no instalará un peaje de ingreso a la capital.

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Buscó así hacer un control de daños ante el pedido del presidente de la ANR, Horacio Cartes, de generar recursos municipales propios y reducir el tránsito caótico cobrando a todos los automovilistas por ingresar a la Capital.

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Sin embargo, Pérez sí ratificó que no piensa echar a ningún funcionario de la comuna. Según el exinterventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, la cifra llegaba en julio de 2025 a 9.119 funcionarios y por el desorden administrativo tras la renuncia de Oscar “Nenecho” Rodríguez, era casi imposible hacer la trazabilidad laboral de todos.

Esta cifra pudo haber aumentado considerablemente en pleno año electoral con miras a los comicios municipales del 4 de octubre.

“Sobre el tema de los funcionarios, es un debate largo, que yo lo voy a analizar”, señaló Pérez al ser entrevistado en ABC TV.

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Sin embargo, sostuvo: “Yo no voy a echar ni una sola persona que trabaja, yo no voy a poder hacer eso. Existen contratos colectivos, si hecho 3.000, como dicen por ahí, voy a tener 3.000 demandas”, aseveró.

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“Nosotros vamos a hacer el análisis, bien claro, no va a haber ni un solo planillero, en Camilo Pérez intendente, eso es algo clarísimo”, sostuvo al hablar de su hipotética administración.

“Vamos a hacerle trabajar a la gente, vamos a generar recursos, vamos a conseguir dinero, con transparencia, trabajando, cobrando los tributos, dando servicios, muchos servicios a la gente para que ellos puedan pagar con gusto”, sostuvo además.