ANR: Cartes acepta ir por el “rekutu” tras respaldo de diputados

Este mediodía en la residencia del presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, se realizó una reunión donde le pidieron que se presente para la reelección al frente del Partido Colorado. La delegación fue encabezada por el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, y los miembros de la bancada de Honor Colorado, acompañados del apéndice oficialista, la bancada ANR - B.

“Los compañeros le pidieron al presidente que se candidate para un nuevo período como presidente de la Junta de Gobierno de la ANR y el compañero Horacio confirmó que así lo haría", informó Latorre a través de su cuenta en X.

Finalmente, la adulación de los cartistas tuvo una respuesta, ya que anteriormente varios referentes de HC le pidieron a Cartes que se postule para el periodo 2028-2033, aunque la elección interna debe realizarse en diciembre de 2027.

Si bien el gesto podría tomarse como una actitud buscando ganarse la aceptación de Cartes, sobre todo teniendo en cuenta que Latorre es aspirante a conformar la chapa presidencial del cartismo para el 2028 como dupla del actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana, la realidad es que tanto Cartes como Alliana ya se decantaron por el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja.

De hecho, más temprano, Latorre fue consultado sobre los dichos de Alliana, que sostuvo la semana pasada que, si fuera por él, en este momento elegiría de dupla a Baruja, pero que esperaría para hacer el anuncio hasta después de las municipales del 4 de octubre.

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Ante esto, Latorre dijo que acataría la decisión que tome Alliana y que acompañaría igualmente a su candidatura, negando amenazar con hacer “brazos caídos”.

“Nosotros siempre hablamos de que teníamos que dar la potestad al compañero vicepresidente de la República, que es el candidato del movimiento, para elegir su dupla” y que Alliana sabe que “en la decisión que tome, sea cual fuera, lo íbamos a acompañar”.

Al ser insistido sobre si no habría un enojo o pichadura por no ser tenido en cuenta para una eventual chapa presidencial, Latorre refirió, que su “respuesta siempre fue la misma: yo vengo militando hace 14 años en el movimiento Honor Colorado y voy a acompañar a la dupla del movimiento encabezado por el compañero Mangui Alliana.