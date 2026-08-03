Yo Creo se expande a la Argentina: Rubén Velázquez encabezó un acto con la colectividad paraguaya

Los organizadores del evento afirmaron que hubo una importante participación de vecinos, referentes sociales y dirigentes en el lanzamiento oficial de “Yo Creo – Coordinación Argentina”. Señalan que el espacio busca fortalecer la participación ciudadana y consolidar los vínculos entre las comunidades de Argentina y Paraguay.

El encuentro tuvo lugar en el Club Atlético Deportivo Paraguayo. El acto combinó momentos culturales y proselitistas.

La actividad fue encabezada por el senador Rubén Velázquez, referente de Yo Creo, quien convocó a trabajar por un modelo de participación basado en la integración, la democracia, la justicia social y el futuro compartido entre ambos países.

Durante el evento, los oradores destacaron la importancia de mantener unidos a los paraguayos residentes en Argentina y de construir espacios de diálogo que permitan impulsar proyectos comunes.

El mensaje central giró en torno a la idea de que la distancia geográfica no debe convertirse en un obstáculo para participar activamente en el desarrollo del Paraguay.

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Posteriormente el parlamentario encabezó una reunión con compatriotas paraguayos residentes en el Municipio de Presidente Perón, Guernica, Barrio Los Robles.

“Conversamos sobre sus experiencias, los desafíos que enfrentan lejos de su tierra y el profundo amor que siguen sintiendo por Paraguay. Fue un encuentro marcado por la calidez, el respeto y la emoción”, señaló en sus redes sociales.

“La esperanza también cruza fronteras. Vamos a seguir escuchando y representando a los paraguayos, estén donde estén, porque todos forman parte del país que queremos construir”, aseveró.

Electores Paraguayos en Argentina

En las elecciones generales del 2023, la Justicia Electoral organizó comicios en Argentina, EEUU, España, Brasil y se dio el caso que Santiago Peña perdió contra Efraín Alegre. Había 41.505 empadronados en los cuatro países, la ANR tuvo 2.606 votos y la Concertación Nacional tuvo 2.769 votos mientras que Cruzada Nacional reunió 2.445 votos. La participación total fue del 20%.

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En Argentina estaban registrados 31.315 electores. La ANR tuvo 1.643 votos, la Concertación Nacional tuvo 1.801 votos y Cruzada Nacional tuvo 1.325 votos. La participación entre los empadronados y los votantes fue de solo el 17%.

En Buenos Aires hay 19.000 empadronados, en La Plata 4.700, en San Justo 7.050, en Misiones 230 y en Formosa 332 electores, pero la participación fue del 25% al 8%.

En represalia a este resultado, el cartismo impulsó una ley que restringía el empadronamiento de jóvenes compatriotas en el exterior, pero la flexibilizaron después de numerosas propuestas.