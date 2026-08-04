Fiscal Corbeta responde sobre “apriete de Alliana” a Miguel Prieto

Miguel Prieto, aseguró durante una visita en la ciudad de Pilar que el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, ejerce presión sobre jueces y fiscales para impulsar el juicio oral en su contra y sacarlo de la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2028.

El también presidenciable del sector cartista, Pedro Alliana, ya salió a desmentirlo, y hoy el fiscal Silvio Corbeta también se refirió al tema.

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“Esa es una cuestión política. Nosotros nos abocamos a lo judicial. Se informó incorrectamente que nosotros pedimos que se adelante el juicio (Caso Tía Chela). Si recuerdan, el tribunal dispuso que sea en mayo, luego por sobrecarga de trabajo, se reagendó. Nosotros solo pedimos que se haga dentro de las posibilidades”, dijo el fiscal Silvio Corbeta.

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El agente del Ministerio Público indicó que entiende que los dichos de Miguel Prieto están dentro de una estrategia defensiva, pero negó que busque adelantar el juicio en la causa conocida como “Tía Chela” por presión de algún sector político.

“Es una estrategia defensiva, que se refiere una supuesta persecución. En realidad, como Ministerio Público, lo que hicimos es solicitar que el juicio sea agendado en algún hueco del Tribunal, porque en realidad tiene un retraso. Se había fijado para mayo y se reagendó”, sostuvo el fiscal Corbeta.

Ayer el fiscal se ratificó en su acusación contra Miguel Prieto y otras doce personas por el presunto daño patrimonial de más de G. 300 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este. En tanto, hoy el juez Humberto Otazú rechazó todos los incidentes planteados por la defensa y elevó la causa a juicio oral.