Nueva rabona en Diputados: Jugada de Latorre para meter por la ventana pago a vialeras

El quiebre de la rutina ya dejó sospechar que alguna movida tenía el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) que extrañamente cumpliendo el reglamento, hizo el control de quórum a las 9:30 (pasada la media hora de tolerancia), cuando habitualmente suelen hacerlo tras la etapa de homenajes, ganando hasta 1 (una) hora más allá de la tolerancia reglamentaria.

Quedó evidente que en este caso se quiso aprovechar la falta de quórum, ya que Latorre, al levantar la ordinaria, convocó a una nueva extraordinaria, con el mismo orden del día, salvo un agregado imprevisto, el proyecto de ley “que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”.

“El motivo de la inclusión es que la Mesa Directiva había resuelto la inclusión pero por un error de la secretaría no fue incluido”, alegó Latorre tras el levantamiento de la ordinaria y nueva convocatoria a las 10:00.

Este proyecto venía siendo pateado hace varias semana ante la falta de acuerdo incluso entre la mayoría cartistas y sus satélites, puesto que ni siquiera estaba claro el monto total a ser financiado, ya que los propios legisladores tenían reportes contradictorios que iban desde los US$ 40 millones hasta los US$ 100 millones.

Tampoco estaban claros los períodos de deudas a ser canceladas, ya que algunas deudas databan de tres gobiernos pasados e incluso se habrían incluido de este gobierno.

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Ante estas dudas, el pleno de Diputados aprobó el pedido de informes del diputado Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical) “sobre la composición de la deuda que dicha cartera mantiene con firmas encargadas de realizar construcciones y prestar servicios, correspondientes a los ejercicios 2023, 2024, y 2025, hasta el cierre del mes de octubre de 2025″.

Dicho pedido de informes aún no tuvo respuesta; sin embargo, ahora ya se incluye para su tratamiento ante el pleno. El proyecto ya cuenta con la media sanción del Senado, por lo que de ser aprobado, pasará al Ejecutivo para su promulgación o veto.