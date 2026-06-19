Proyecto de ley de pago de intereses de deuda a vialeras va a la cuneta en Diputados

A pedido de la presidenta de la Comisión de Presupuesto de Diputados, la cartista Cristina Villalba, el proyecto de ley “que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública” fue incluido como primer punto del orden del día de la sesión de este martes, pero podría volver a postergarse, ya que no convence a varios oficialistas cuyos votos son clave para que se sancione la iniciativa.

El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado, pero fruto de la falta de acuerdo entre oficialistas, en la pasada sesión ordinaria de Diputados ni siquiera apareció en el orden del día.

El vicepresidente primero de la Cámara Baja y aliado cartista, Hugo Meza (ANR, B) reconoció que existen divergencias y dudas sobre el proyecto, que no se trata de poca plata (unos US$ 100 millones solo en intereses de deuda, sin contar el contrato en sí).

“Es un tema bastante analizable y queremos hacerlo de forma responsable. No es cualquier plata. Es muy buena plata, entonces a mi por lo menos me gustaría, como bancada, tomarnos el tiempo suficiente y no simplemente aprobar a tambor batiente sin mucho análisis, sin cuestionar un poco el fondo de la cuestión”, dijo Meza.

Los 8 votos de la bancada oficialista ANR-B son claves para que la bancada cartista tenga mayoría para sancionar este proyecto. Atendiendo a que el lunes es feriado, lo que dificultaría el análisis en la bancada, no descartan plantear la postergación para no tratarlo aún el martes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Meza incluso planteó la posibilidad de convocar al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, atendiendo a que el proyecto fue planteado por el anterior ministro, Carlos Fernández Valdovinos y hay que ver si siguen dadas las mismas condiciones que en ese momento.

“Probablemente sí (pediremos convocarle al ministro), entendemos el alcance de lo que significaría esta ley y hay que atender también si esto satisface a las vialeras, porque ustedes sabrán que ellos finalmente no están aceptando el facturaje”, comentó.

El factoraje es un mecanismo financiero que consiste en habilitar que vialeras que tengan deudas por cobrar vencidas con el Estado, puedan negociar con entidades financieras para obtener liquidez.

El diputado aliado cartista insistió en que quieren tener claro si finalmente les sirve esto o no al Estado y a la contratistas estatales y si ”están ellos hablando en la misma línea o necesitan de esta ley para que sean saldadas las deudas con las vialeras".