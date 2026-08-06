Aniversario de Asunción: Confirman desfile militar y policial el 15 de agosto

En el marco del aniversario de la fundación de Asunción y la festividad de su patrona, la Virgen de la Asunción, el ministro de Defensa Nacional, Gral. (R) Óscar González, informó hoy que el presidente de la República, Santiago Peña, autorizó la realización del desfile militar del 15 de agosto en la Costanera Norte, desde las 8:00.

En rueda de prensa en el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), el secretario de Estado informó que 3.000 efectivos militares y 2.700 efectivos de la Policía Nacional participarán de la celebración.

En el marco del aniversario N° 489 de fundación de Asunción, se prevén además celebraciones religiosas en honor a Nuestra Señora de la Asunción, que arrancaron formalmente este miércoles 5 de agosto a las 18:00, con una procesión que trasladó la imagen sagrada desde el Panteón Nacional de los Héroes hasta la Catedral Metropolitana.

A partir de esa fecha hasta el sábado 15 se oficiarán misas diarias a las 19:00 en el templo catedralicio.

El día central, 15 de agosto, la jornada se iniciará a tempranas horas con la tradicional procesión náutica sobre el río Paraguay. La travesía culminará a las 10:00 con la misa central en la Catedral Metropolitana, desde donde posteriormente la imagen será llevada de regreso a su morada habitual en el Oratorio Nuestra Señora de la Asunción.

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Arte, cultura y fiesta en la Costanera

En el ámbito cultural, Marcela Bacigalupo, directora de Cultura de la Municipalidad de Asunción, destacó que la agenda sumará ferias artesanales y gastronómicas en las plazas de la ciudad, coordinadas en conjunto con los espectáculos en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane.

Asimismo, el Centro Cultural Manzana de la Rivera albergará exposiciones de arte, mientras que centros de turismo ofrecerán circuitos guiados por el casco histórico.