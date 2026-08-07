Paraguarí: Intendente se aplazó en las urnas y también ante la Contraloría

El intendente de Paraguarí, Marcelo Simbrón (ANR), no cumplió con su plan de mejoramiento institucional para garantizar la transparencia y en una reevaluación, la Contraloría General de la República (CGR) le puso una baja calificación.

La Contraloría General asegura que el intendente colorado está aplazado y solo llegó a un 33 por ciento de cumplimiento de su plan de mejoramiento administrativo.

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Según el informe del ente contralor, la administración de Marcelo Simbrón aprobó las fiscalizaciones de obras con montos distintos a los realmente ejecutados. Además, las especificaciones técnicas no se condicen con lo descrito en los contratos firmados.

Marcelo Simbrón tampoco remitió la totalidad de la garantía y las pólizas de seguro exigidas en los contratos para garantizar el cumplimiento de las obras.

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Intendente también puenteó a Contrataciones

La Contraloría detectó también, durante su fiscalización que la mayoría de los contratos de obras fueron realizados por la vía de la excepción, con lo cual se relajaron los controles ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

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Esta situación pudo generar direccionamiento de licitaciones para empresas amigas o contratación de empresas sin la solvencia adecuada para ejecutar las obras.

La Contraloría dice, además, que el control realizado a las obras fue insuficiente, lo que produjo el incumplimiento de lineamientos técnicos.

Con este aplazamiento, Marcelo Simbrón suma dos pulgares abajo, pues en junio pasado, durante las internas de su partido, también recibió una “bajísima calificación del electorado colorado”.

Simbrón perdió en las internas el pasado 7 de junio, y con eso, su deseo por el rekutú quedó frustrado.

El intendente de Paraguarí fue condenado a 3 años y 8 meses por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio en enero pasado en una causa vinculada al entonces intendente de Nueva Colombia, Nelzo López por realizar empresas de maletín para desfalcar las arcas comunales.

Simbrón apeló la sentencia y, mientras tanto, sigue en libertad.