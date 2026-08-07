Yaguarón: declara la guerra al RUN ante intento de despojo de 2000 hectáreas a favor de Paraguarí

El jefe municipal calificó de ilegal la decisión institucional de RUN, de trazar una línea imaginaria para otorgar tierras yaguaroninas al distrito de Paraguarí. Aseguró que no existe ninguna autorización municipal, no existe proyecto de ley presentado al Congreso, ni ley de delimitación con informe técnico y catastral, por lo que la intención del despojo es ilegal y arbitrario.

Advirtió que esta medida arbitraria representa una verdadera “declaración de guerra institucional” y que la comunidad defenderá su territorio con todas las armas disponibles.

Para sostener el reclamo, dijo que la comuna contrató una consultora especializada en temas territoriales que confirmó que más del ochenta por ciento de la zona pertenece históricamente a Yaguarón.

Asimismo, señaló que instituciones claves como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la Iglesia Católica reconocen formalmente que las escuelas, puestos sanitarios y capillas pertenecen al distrito yaguaronino. A esto se suma el arraigo de los propios pobladores que se identifican plenamente con lugareños de este distrito.

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Titulación de terrenos ya figura en Paraguarí

El conflicto se detectó cuando varios contribuyentes acudieron a titular sus terrenos y descubrieron que Catastro los registraba automáticamente en el municipio de Paraguarí. Pese a que en el año 2022 intentaron coordinar un diálogo bilateral con las autoridades del distrito vecino para fijar los límites, y nunca obtuvieron respuesta.

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Ante esa falta de interés, la administración central avanzó de manera unilateral sin consultar a la Municipalidad de Yaguarón ni respetar los canales correspondientes.

Asimismo, el intendente local Rodríguez explicó que habían planteado un recurso de amparo que fue rechazado, por lo que considera de que algún interés hay detrás de este despojo arbitrario que están pretendiendo hacer.

Comentó que para defender el territorio llegaron el ayer frente al exlocal de la Dirección de Registro Públicos a manifestarse y no fueron recibidos por la gerente superior de dicha institución, Lourdes Elizabeth González Pereira, incluso no llegó a tener respuesta de pedido de audiencia.

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Convocan a manifestación frente a RUN

Al retornar la comitiva sin respuesta favorable, el intendente local Rodríguez, decidió convocar para el próximo martes a una gran movilización hacia Asunción frente al local de RUN para frenar lo que considera un despojo histórico e ilegal.

Los pobladores se concentrarán el próximo martes a las seis de la mañana frente al templo San Buenaventura, de este municipio para partir en caravana hacia la capital del país.

Finalmente dijo que el objetivo principal será la sede de Registro Unificado Nacional, donde realizarán manifestaciones y quema de cubiertas en señal de repudio por el despojo territorial y para urgir una solución.