ANR arranca campaña electoral en Pilar con presencia de funcionarios públicos

Con una caminata por las calles del centro de Pilar, la Asociación Nacional Republicana (ANR) dio inicio oficialmente a su campaña con miras a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

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La actividad tuvo como punto de concentración la Seccional Colorada N.º 219, desde donde dirigentes, referentes partidarios y simpatizantes iniciaron el recorrido acompañando al candidato a intendente, Emmanuel Cuevas.

Sin embargo, uno de los aspectos que llamó la atención fue la composición de la movilización. Según la observación realizada durante la actividad, alrededor del 90% de los participantes serían funcionarios públicos, provenientes de la Supervisión Educativa, Región Sanitaria, Hospital Regional de Pilar, Gobernación de Ñeembucú, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), además de funcionarios de la Municipalidad de Pilar.

La presencia mayoritaria de funcionarios generó comentarios entre quienes observaron el paso de la caravana, instalando nuevamente el debate sobre el peso de la estructura estatal en las movilizaciones políticas y electorales.

Durante el recorrido, Emmanuel Cuevas saludó a vecinos y destacó que con esta actividad se pone en marcha oficialmente la campaña colorada. El candidato manifestó su intención de llegar a la Intendencia Municipal para continuar, según señaló, con las acciones destinadas al mejoramiento de la ciudad.

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Consultado sobre la alianza conformada recientemente entre el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el Partido Yo Creo, que lleva como candidato único de la oposición al doctor Abel Espinosa, Cuevas buscó restarle importancia al acuerdo y afirmó que su equipo está concentrado en su propia propuesta electoral.

Por su parte, Ricardo Torres, jefe de campaña de la ANR a nivel departamental, señaló que el Partido Colorado inició oficialmente sus actividades proselitistas en varios distritos de Ñeembucú, dando inicio a la carrera electoral rumbo al 4 de octubre.

La campaña electoral comienza así con un escenario político que promete intensificarse en las próximas semanas, con el oficialismo colorado buscando retener la administración municipal y una oposición que intenta consolidarse como alternativa mediante la alianza entre el PLRA y Yo Creo.