PLRA y Yo Creo sellan alianza para disputar la Intendencia de Pilar.

El acuerdo establece la candidatura única de Abel Espinoza (Yo Creo) para enfrentar al postulante colorado Emanuel Cuevas.

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De acuerdo con la versión de los dirigentes, la oposición dio este viernes un paso clave en su estrategia electoral al anunciar oficialmente una alianza entre el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el Partido Yo Creo y partidos aliados, con el objetivo de competir unidos en las elecciones municipales del 4 de octubre.

El candidato liberal a la Intendencia, Luis Riveros, declinó su candidatura y brindó su respaldo al postulante de Yo Creo, Abel Espinoza, quien se convierte así en el candidato único de la oposición para enfrentar al aspirante de la ANR, Emanuel Cuevas.

El acto contó con la presencia del senador Éver Villalba (PLRA), el diputado Diosnel Aguilera (PLRA) y representantes de partidos aliados como Encuentro Nacional, además de candidatos a concejales municipales de las distintas fuerzas que integran la concertación.

En su discurso, Abel Espinoza (Yo Creo) sostuvo que la prioridad será “darle un nuevo rostro a Pilar” mediante una gestión enfocada en resolver los principales problemas de la ciudad.

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Entre sus principales propuestas mencionó la modernización del vertedero municipal, al que calificó como “una bomba de tiempo”; la transformación del matadero municipal en un frigorífico con mejores condiciones sanitarias; un plan permanente de mantenimiento y reparación de calles, una de las principales demandas de los vecinos; y una fuerte apuesta al desarrollo turístico.

“Tenemos todas las condiciones para que Pilar sea un verdadero centro turístico. No puede ser que los visitantes recorran la ciudad en media hora y luego se marchen. Debemos ofrecer atractivos para que permanezcan más tiempo y generen movimiento económico”, expresó.

Como parte de esa propuesta, planteó además la creación de un servicio de ferry para paseos recreativos, aprovechando el entorno natural de la capital de Ñeembucú.

Por su parte, el diputado Diosnel Aguilera afirmó que la unidad de la oposición busca ofrecer una alternativa de gobierno y competir con fuerza frente al Partido Colorado.

Del lado oficialista, Emanuel Cuevas cuenta con el respaldo del vicepresidente de la República, Pedro Alliana; del director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez Cuevas; y de la estructura partidaria de la ANR.

Con esta alianza, la oposición buscará concentrar sus votos en una candidatura única con la intención de disputar la administración municipal de Pilar en los comicios previstos para el 4 de octubre.