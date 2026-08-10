Mujica confirma “90%” de apoyo del PLRA a su candidatura en CDE

Para las elecciones municipales del 4 de octubre próximo, el candidato opositor esteño Daniel Pereira Mujica -Yo Creo-, cuenta con un apoyo del “90%” de los liberales de la zona, según detalló.

“Un equipo grande del PLRA ya estaba con nosotros; de los diez presidentes de comité, nueve estaban con nosotros”, detalló.

Asimismo, reiteró que Laura Folle, quien fuera candidata electa del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para la intendencia de CDE, también retiró su candidatura y confirmó su apoyo a la de Mujica. El acto se había dado en compañía del presidente del PLRA, Alcides Riveros.

De igual manera sostuvo que con los Portillo “aún no conversamos”, pero ya con el resto está “totalmente cerrado”. “Siempre estamos abiertos al diálogo; hoy cerramos nuevamente con un sector que se había alejado un poco también. Todavía no puedo pronunciar, en unos pocos días una conferencia de prensa. De diez presidentes, nueve significa 90%”, reiteró.

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Partido Colorado “fragmentado”

Sobre cómo se encuentra la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la capital del departamento de Alto Paraná, Mujica consideró que el Partido Colorado “acá está bastante fragmentado”.

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También recordó que el clan Zacarías Irún tiene un “alto nivel de rechazo”, pero a la vez sostuvo que el partido Yo Creo actualmente ganan las elecciones “no solamente por los antivotos”.

“Con 40% de diferencia ganamos; conforme con lo que se siente en la calle, la tendencia ahora es más fuerte. Creo que hemos demostrado fehacientemente nuestra capacidad de liderar el trabajo en equipo y por sobre todas las cosas, una construcción con el pueblo”.

La fechada fijada para las elecciones municipales simultáneas en todo el país es el próximo domingo 4 de octubre de 2026. Los colorados irán representados en Ciudad del Este por Rigoberto Chamorro.

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