Candidata liberal a la intendencia de CDE declina a favor de Mujica

Durante una conferencia de prensa realizada en el Congreso Nacional, Laura Folle —respaldada por la cúpula dirigencial del liberalismo— comunicó la decisión de dar un paso al costado para sumarse al proyecto de Mujica. El candidato opositor, quien completó el mandato tras la salida de Miguel Prieto, renunció recientemente al cargo para volver a competir en los comicios del próximo 4 de octubre.

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“A través de una medición realizada en nuestro distrito, comprobamos que Daniel Pereira Mujica es el postulante de la oposición mejor posicionado. En función de ello, y siguiendo la orientación de nuestro presidente Alcides Riveros, acordamos acompañar su candidatura”, explicó Folle.

AHORA |🔶 CDE: Laura Folle declina de su candidatura a Intendencia para acompañar a Dani Pereira Mujica



🔶 Acompaño la candidatura del señor Mujica, que es el candidato de la oposición en Ciudad del Este. A través de las mediciones, vimos que Mujica está mejor posicionado",… pic.twitter.com/EQ7juFcYuz — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 5, 2026

Asimismo, la política hizo un llamado a la madurez a los dirigentes del departamento de Alto Paraná, instándolos a priorizar la unidad por sobre los intereses partidarios o personales. Subrayó que plegarse al candidato más competitivo es la única vía para llegar fortalecidos a la contienda contra el oficialismo.

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“Esta es la única forma en que la ciudadanía salga ganando: a través de la unidad y no de representación individual o de partido. Vamos a construir una alianza sólida porque es lo que la gente exige”, enfatizó la excandidata.

Yolanda Paredes también suma su apoyo

A este acuerdo de unidad se sumó la senadora Yolanda Paredes, referente del Partido Cruzada Nacional, quien confirmó el respaldo de su sector a la propuesta de Mujica, abarcando tanto la puja por la intendencia como por la Junta Municipal.

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“No hay 2028 sin 2026”

Por su parte, el titular del PLRA, Alcides Riveros, destacó que estas elecciones municipales son el escenario clave para consolidar el proceso de unidad con miras a los comicios presidenciales de 2028.

Riveros apeló a los candidatos liberales de todo el país (en especial a los de distritos que históricamente representan bastiones de su partido) a no arriesgar eventuales victorias por rencillas internas o proyectos personales, y a colocar en primer término el objetivo colectivo. “Nosotros también necesitamos demostrar grandeza”, concluyó.