“No me voy a abrazar con esa gente”, tras vencer al clan Zacarías

El conteo de los votos colorados en las elecciones internas del Partido Colorado, con miras a la Intendencia de Ciudad del Este, estuvo muy reñido. Desde las primeras mesas contabilizadas, Magno Álvarez llevaba la delantera, pero por un margen estrecho. Solo en un momento Rigoberto Chamorro pasó adelante, también por una diferencia mínima, para que luego Álvarez volviera a superarlo hasta el último minuto.

Con este resultado preliminar, los seguidores de Álvarez comenzaron a festejar con música y bombas. Pero con el conteo de las últimas mesas, Chamorro nuevamente dio vuelta al tablero y superó por 120 votos a Álvarez.

Chamorro admitió que sufrió durante todo el conteo y que incluso estuvo preocupado, pero que mantuvo la calma y la fe. “Estábamos rogando, pidiendo a Dios que nos dé la victoria, y así se dio. Y eso es la fe. Yo voy a recalcar siempre. Estaba muy reñido, en todo momento estaba en punta y al final revertimos”, expresó.

El ahora ganador de las internas estuvo hoy de cumpleaños y dijo que el pueblo esteño le dio el regalo más grande. “Fue un regalo de cumpleaños inesperado y especial del pueblo colorado”, expresó.

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“Yo me abrazo con el pueblo esteño”, dice Chamorro tras vencer al candidato de los ZI

Al ser consultado sobre si habrá abrazo con sus contrincantes, que representaban al clan Zacarías Irún, respondió: “Yo me abrazo con el pueblo esteño, con toda la gente de bien, y mi postura queda firme. Lo que había reafirmado el primer día, cuando me lancé a la arena política dentro del Partido Colorado, queda firme. Anoten otra vez eso: no me voy a abrazar con esa gente que tengo anotada en el cuaderno”, aseveró.

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En las elecciones pasadas, Rigoberto Chamorro fue electo concejal suplente por el movimiento Yo Creo, pero el miércoles pasado se vio obligado a renunciar cuando se le convocó para jurar como concejal, tras la elección del concejal Pedro Acuña como intendente interino de la capital esteña. Explicó que su salida de ese sector se debió a una desilusión con la gestión y el rumbo de esa nucleación.