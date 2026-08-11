Política
11 de agosto de 2026 a la - 19:54

Bella Vista Norte: Fiscalía imputa a indígena sospechoso de doble homicidio

El arma utilizada para cometer el doble crimen en Bella Vista Norte, fue incautada por los agentes policiales de la zona.
La policía confiscó un puñal en el lugar del doble crimen en Bella Vista Norte.

El Ministerio Público reportó la imputación de un indígena sospechoso de un doble homicidio en Bella Vista Norte, departamento de Amambay. Las víctimas fatales eran hermanos.

Por ABC Color

Dos hermanos murieron acuchillados ayer en la ciudad de Bella Vista Norte, Amambay: se trata de Fredy Gómez Romero, de 41 años, con orden de captura por violencia familiar y Albino Gómez Romero, de 32 años, ambos indígenas, según datos policiales.

Por el caso, fue detenido Cristhian Gómez Corvalán, un joven indígena de 22 años, quien ahora fue imputado por la supuesta comisión de homicidio doloso. El caso es investigado por la fiscala de Pedro Juan Caballero, Sandra Díaz.

Conforme a los datos del Ministerio Público, se abrió una carpeta fiscal para investigar el ataque con un arma blanca de fabricación casera, tipo machetillo, tras una supuesta discusión que se habría registrado entre víctimas y victimario en el barrio San Antonio de la mencionada localidad.

Los intervinientes procedieron al aislamiento de la escena del doble homicidio en Bella Vista Norte.
Los intervinientes procedieron al aislamiento de la escena del doble homicidio en Bella Vista Norte.

Otro dato que apunta la Fiscalía es que las víctimas fatales serían de “una etnia contraria” al detenido. Sobre el caso, los vecinos al percatarse de lo ocurrido procedieron a la detención del supuesto autor de los hechos, quien tenía una herida en el brazo derecho y fue trasladado a un centro asistencial.

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