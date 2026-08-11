Bella Vista Norte: Fiscalía imputa a indígena sospechoso de doble homicidio

Dos hermanos murieron acuchillados ayer en la ciudad de Bella Vista Norte, Amambay: se trata de Fredy Gómez Romero, de 41 años, con orden de captura por violencia familiar y Albino Gómez Romero, de 32 años, ambos indígenas, según datos policiales.

Por el caso, fue detenido Cristhian Gómez Corvalán, un joven indígena de 22 años, quien ahora fue imputado por la supuesta comisión de homicidio doloso. El caso es investigado por la fiscala de Pedro Juan Caballero, Sandra Díaz.

Conforme a los datos del Ministerio Público, se abrió una carpeta fiscal para investigar el ataque con un arma blanca de fabricación casera, tipo machetillo, tras una supuesta discusión que se habría registrado entre víctimas y victimario en el barrio San Antonio de la mencionada localidad.

Otro dato que apunta la Fiscalía es que las víctimas fatales serían de “una etnia contraria” al detenido. Sobre el caso, los vecinos al percatarse de lo ocurrido procedieron a la detención del supuesto autor de los hechos, quien tenía una herida en el brazo derecho y fue trasladado a un centro asistencial.

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