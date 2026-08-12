“En líneas generales”, la inseguridad está controlada en Caazapá, dice diputado cartista

Caazapá volvió a concentrar la atención pública tras el crimen de Roselín, ocurrido en la capital departamental, y el sicariato registrado en Tava’i, en un presunto ataque entre bandos.

Ante este escenario, el diputado Avelino Dávalos (ANR-HC), representante de Caazapá, afirmó que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) debe “monitorear” la zona y sostuvo que desde hace tiempo vienen reclamando una mayor intervención de los organismos de seguridad.

Dávalos señaló que la falta de presencia de los organismos de seguridad permitió el incremento del crimen organizado en el departamento.

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Caazapá, sin actos delictivos durante años

El legislador recordó que Caazapá permaneció durante bastante tiempo con pocos hechos punibles de relevancia, aunque reconoció que durante la última semana se registraron varios casos vinculados con la inseguridad.

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“Mirando atrás, muchos meses y días sin novedad. Es un tema muy sensible la seguridad. Es cierto que en Caazapá, en los últimos días, han aumentado un poquito más los actos delictivos, pero en líneas generales creo que está controlado”, declaró.

El diputado también destacó las intervenciones realizadas por el Gobierno contra narcotraficantes en el departamento de Caazapá.

Sin embargo, reconoció que los últimos acontecimientos generaron sorpresa entre las autoridades y pobladores de la zona, debido a la sucesión de hechos registrados en las últimas semanas.

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Descartan relación entre inseguridad y pobreza

Dávalos sostuvo que están “sorprendidos” por los hechos ocurridos recientemente, pero descartó que estos tengan relación con los niveles de pobreza del departamento.

Según indicó, la pobreza en Caazapá se viene reduciendo durante los últimos años, por lo que consideró que la situación de inseguridad no puede atribuirse directamente a ese factor.