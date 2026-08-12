Senado pide a la Contraloría informar sobre controles al programa Hambre Cero

La Cámara de Senadores aprobó, durante su sesión ordinaria, un pedido de informe dirigido a la Contraloría General de la República (CGR), presidida por Camilo Benítez, sobre los procesos de fiscalización y control realizados al programa de alimentación escolar Hambre Cero en las Escuelas, establecido por la Ley N° 7264/2024.

El proyecto de resolución fue presentado por el senador Líder Amarilla (PLRA), quien argumentó que, debido al impacto social del programa y a su incidencia directa sobre la población estudiantil, resulta necesario conocer el alcance de los controles efectuados por el principal órgano constitucional de control.

El pedido busca determinar qué controles realizó la Contraloría desde el inicio de la ejecución del programa, cuáles fueron sus principales resultados y si las instituciones responsables cumplieron las recomendaciones surgidas de las intervenciones.

¿Qué pide el Senado a la Contraloría sobre Hambre Cero?

La resolución solicita a la Contraloría General de la República un informe detallado sobre cuatro aspectos principales relacionados con la ejecución del programa Hambre Cero.

En primer lugar, los senadores solicitan una relación detallada de las auditorías, fiscalizaciones especiales e inspecciones realizadas al programa desde el inicio de su ejecución hasta la actualidad.

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También requieren conocer los resultados principales, observaciones y conclusiones técnicas consignados en cada uno de los reportes de control elaborados por la Contraloría.

Otro de los puntos solicitados es un reporte sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el órgano contralor a las entidades responsables de la ejecución del gasto.

Finalmente, el Senado pide copias autenticadas de los informes finales de las intervenciones concluidas, además de un reporte sobre el estado procesal de aquellas fiscalizaciones que todavía se encuentren en etapa de elaboración.

Contraloría tendrá 15 días hábiles para responder el pedido

De acuerdo con la resolución aprobada por el Senado, la Contraloría tendrá un plazo de 15 días hábiles para responder. El plazo se establece en virtud del artículo 192 de la Constitución Nacional, además de la Ley N° 5.453/2015, que reglamenta el pedido de informes previsto en la Carta Magna, y su modificatoria, la Ley N° 7199/2024.

En la fundamentación del proyecto, Amarilla sostiene que el pedido de informes responde a la importancia, relevancia social y al impacto directo de Hambre Cero en la población estudiantil.

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El legislador considera necesario conocer cuál es el estado de la fiscalización ejercida por la Contraloría sobre la ejecución presupuestaria y operativa del programa.

La iniciativa busca, de esta manera, que el Congreso cuente con información oficial sobre las intervenciones realizadas por el órgano de control y pueda determinar si existen observaciones pendientes, recomendaciones incumplidas o procesos de fiscalización que todavía no hayan concluido.