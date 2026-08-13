Peña acepta donación del Ministro de Agricultura para futuro hospital

El titular del Poder Ejecutivo, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 6574, fechado el 12 de agosto, por el cual “se acepta la donación ofrecida por Carlos Alcibíades Giménez Díaz a favor del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”.

Carlos Giménez es senador colorado cartista con permiso y es ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) desde el 15 de agosto pasado. Además, el secretario de Estado fue gobernador de San Pedro (2018-2023) y exintendente de Choré (2015-2017).

El Decreto refiere que por nota N° 1396/2026 el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social solicita que se acepte la donación. Indica que el inmueble de referencia será asiento definitivo del Hospital Distrital de Choré, que corresponde al área de influencia de la II Región Sanitaria.

“Que la donación ofrecida redundará en beneficio de los pobladores de la mencionada comunidad, por lo que corresponde dictar el presente Decreto a los efectos de formalizar la aceptación del bien donado”, indica el documento oficial

Agrega que la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública, a través del Dictamen D.G.A.J. N° 765 de fecha 8 de julio de 2026, “ha expresado su parecer favorable para la firma del presente Decreto”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Presentan denuncia contra ministro de MAG por presunto enriquecimiento ilícito

El inmueble está individualizado como Fracción “A-2”, con Matrícula N° C14/4470, Padrón N° 8079.

Hermana del ministro, es candidata a intendente

Emilse Giménez (ANR), es candidata a intendenta de Choré, con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre. En su momento, en plena campaña de las internas, la postulante cartista posó con una ambulancia adquirida por el Ministerio de Salud para el centro de salud local. Según los datos, la política es supervisora zonal del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).