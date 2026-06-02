Choré: Candidata y hermana de ministro hace campaña con ambulancia adquirida por Salud

“Recibimos una nueva ambulancia para nuestro Centro de Salud. Ya son dos unidades con combustible garantizado para trasladar a nuestros pacientes. Las cosas buenas hay que aplaudirlas. Celebro esta gestión en nombre de cada choreño, porque este servicio es para nuestra gente. Creo en una política que da respuestas. La salud no espera. Vamos a seguir gestionando por más inversión y más dignidad para nuestras familias. Gracias a todos los que hicieron posible este logro”.

Así refiere el posteo de Emilse Giménez. De acuerdo a los datos, es docente y supervisora de Control y Apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en Choré, departamento de San Pedro. La política es precandidata a intendenta de Choré por el movimiento Honor Colorado (HC) con miras a las internas municipales previstas para este domingo 7 de junio.

Hermana de ministro del MAG

Emilse Giménez, es además, hermana del ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, quien es senador por la ANR, con permiso. El secretario de Estado fue gobernador de San Pedro (2018-2023) e intendente de Choré, en su momento.

El intendente municipal de Choré saliente es Rodolfo Ferreira (ANR-HC), quien integra el equipo político de Giménez.

Nos comunicamos con Emilse Giménez, pero no respondió el mensaje a su número de celular con terminación 617.