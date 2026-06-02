Política
02 de junio de 2026 a la - 18:00

Choré: Candidata y hermana de ministro hace campaña con ambulancia adquirida por Salud

Emilse Giménez
Emilse Giménez, precandidata a intendenta de Choré por Honor Colorado, posteó en su Facebook para informar que asistió a la recepción de una ambulancia, adquirida por el Ministerio de Salud Pública.Gentileza

Emilse Giménez, precandidata a intendenta de Choré por Honor Colorado, posó días atrás con una ambulancia adquirida por el Ministerio de Salud para el centro de salud local. Según los datos, la política es supervisora zonal del MEC y es hermana del ministro de Agricultura, Carlos Giménez.

Por ABC Color

“Recibimos una nueva ambulancia para nuestro Centro de Salud. Ya son dos unidades con combustible garantizado para trasladar a nuestros pacientes. Las cosas buenas hay que aplaudirlas. Celebro esta gestión en nombre de cada choreño, porque este servicio es para nuestra gente. Creo en una política que da respuestas. La salud no espera. Vamos a seguir gestionando por más inversión y más dignidad para nuestras familias. Gracias a todos los que hicieron posible este logro”.

Así refiere el posteo de Emilse Giménez. De acuerdo a los datos, es docente y supervisora de Control y Apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en Choré, departamento de San Pedro. La política es precandidata a intendenta de Choré por el movimiento Honor Colorado (HC) con miras a las internas municipales previstas para este domingo 7 de junio.

Emilse Giménez
Emilse Giménez (c) posa con funcionarios del centro de salud de Choré.

Hermana de ministro del MAG

Emilse Giménez, es además, hermana del ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, quien es senador por la ANR, con permiso. El secretario de Estado fue gobernador de San Pedro (2018-2023) e intendente de Choré, en su momento.

Pedro Alliana
El vicepresidente Pedro Alliana (c) posa con Emilse Giménez, en una reciente visita del segundo del segundo del Ejecutivo a Choré.

El intendente municipal de Choré saliente es Rodolfo Ferreira (ANR-HC), quien integra el equipo político de Giménez.

Nos comunicamos con Emilse Giménez, pero no respondió el mensaje a su número de celular con terminación 617.