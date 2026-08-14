Peña envía propuesta para embajadora de Paraguay ante Estados Unidos: ¿quién es su candidata?

La Cámara de Senadores recibió hoy la nota en la que el presidente de la República, Santiago Peña, dio a conocer su candidata para ser embajadora de Paraguay ante Estados Unidos.

El cargo quedó vacante tras la renuncia del senador Gustavo Leite como embajador ante Estados Unidos para volver al Senado. El legislador estuvo en el cargo menos de un año.

Según el documento al que accedió nuestro medio, la persona designada por Peña es Estefanía Laterza de los Ríos.

“De conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional, en sus artículos 238, numeral 7), y 224 numeral 3), con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad, en ocasión de solicitar el correspondiente acuerdo a fin de proceder a la designación de la señora Estefanía Laterza de los Ríos, en carácter de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República del Paraguay ante los Estados Unidos de América”, indica el documento dirigido a Basilio “Bachi” Núñez, presidente de la Cámara de Senadores.

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¿Quién es Estefanía Laterza?

La designación de Peña ya contaría con el plácet (o beneplácito) por parte de Estados Unidos, por lo que faltaría el acuerdo constitucional que Laterza sea designada como embajadora de Paraguay ante Estados Unidos.

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Estefanía Laterza es abogada, diplomática con rango de embajadora desde el 2018 y, actualmente, dirige la Academia Diplomática y Consular “Carlos Antonio López” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, donde lidera la formación, profesionalización y fortalecimiento institucional del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico del Paraguay.

Cuenta con más de 30 años de experiencia en relaciones internacionales, comercio exterior y desarrollo, con una trayectoria consolidada en tres ámbitos clave: la Cancillería paraguaya, la banca multilateral de desarrollo y la gestión nacional de inversiones y exportaciones.

Se desempeñó como directora y representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Brasil, liderando una cartera de proyectos de más de US$ 3,5 mil millones, y anteriormente como ejecutiva senior de la misma institución en Paraguay.

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La carrera de Estefanía Laterza

En el sector público nacional, ocupó posiciones de alta responsabilidad, incluyendo viceministra de Inversiones y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio, así como secretaria general y directora general de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ha representado al Paraguay en el servicio exterior en Brasil, Costa Rica, Colombia y Suiza. Su formación académica abarca Ciencia Política, Derecho, Ciencias Sociales y Diplomacia. Es docente en relaciones internacionales y participa regularmente como panelista en foros internacionales.

Cuenta con formación en liderazgo, coaching y mentoría, y mantiene un compromiso activo con la promoción del empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento del liderazgo femenino en espacios de decisión.