A tres años de Peña, cuestionan el rumbo económico, político y social del país

Roberto Ayala Franco, docente jubilado y sindicalista del Sindicato Nacional de Educadores - Unión Nacional (UNE-SN) de San Juan Bautista, Misiones, realizó un análisis de la gestión del presidente de la República, Santiago Peña, al cumplirse tres años de su mandato.

El docente cuestionó el rumbo económico, político y social del país. Sostuvo que, mientras los indicadores macroeconómicos son presentados como positivos ante organismos internacionales, la realidad de las familias paraguayas está marcada por el sobreendeudamiento, las dificultades para acceder a salud y educación y la falta de oportunidades.

En su análisis también cuestionó el papel de las instituciones públicas, la concentración del poder político, la corrupción, la inseguridad y las políticas implementadas en materia de educación.

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El dirigente sostuvo que existe una marcada diferencia entre los resultados que exhibe el Gobierno en materia macroeconómica y la realidad que enfrentan las familias.

“Desde la perspectiva de la macroeconomía pareciera que va bien maquillada, hasta que alguna pizca de aguarrás le aclara la economía paraguaya y se demuestra el verdadero rostro”, expresó.

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Señaló que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Desarrollo respaldan los indicadores económicos del país, mientras que las familias deben enfrentar una situación financiera cada vez más complicada.

“Los que dependemos de la microeconomía miramos a la billetera y no sabemos si reír o llorar”, afirmó.

Ayala relató además su experiencia personal para graficar las dificultades de acceso a la salud. Dijo que, pese a ser asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS), durante los últimos tres años tuvo que recurrir a préstamos para afrontar gastos médicos.

“En estos tres años he contraído tres préstamos de más de G. 25 millones cada uno en las cooperativas, más de G. 70 millones para resolver mi situación médica. Y conste que soy asegurado del IPS”, manifestó.

Cuestiona el sobreendeudamiento

Desde su perspectiva, el sobreendeudamiento afecta especialmente a trabajadores y docentes. Afirmó que las familias recurren a créditos para cubrir necesidades básicas y no para gastos suntuarios.

“Estamos al 100% sobreendeudados. Deudas reales, no son productos decorativos ni de turismo, sino por pan, salud, vestimenta y ni qué decir de la educación universitaria”, sostuvo.

Críticas a las leyes y al manejo político

El docente también cuestionó las políticas impulsadas durante los tres años de la administración de Peña y sostuvo que algunas leyes terminaron afectando derechos adquiridos por los trabajadores.

Mencionó entre ellas la reforma de la Caja Fiscal y la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Afirmó que se aprobaron normas que, según su percepción, favorecen a sectores de poder.

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Con ironía, señaló que Paraguay incluso podría atribuirse un récord por la rapidez con que algunas iniciativas fueron sancionadas y promulgadas. “En algo mejoramos”, expresó, en tono irónico.

Corrupción e inseguridad

Ayala también cuestionó la situación de transparencia y lucha contra la corrupción. Afirmó que persisten denuncias y casos que afectan a instituciones públicas y que, desde su perspectiva, existe impunidad.

También mencionó el caso de los pagarés, la falsificación de títulos universitarios y el caso del exsenador Hernán Rivas como ejemplos de situaciones que, según sostuvo, generaron indignación ciudadana.

En materia de seguridad, fue igualmente crítico. “Lo único seguro es que te van a robar en las calles”, afirmó, al cuestionar la inseguridad que, según señaló, afecta principalmente a Asunción y a las principales ciudades del país.

“Hambre Cero”

El programa de alimentación escolar “Hambre Cero” también fue objeto de cuestionamientos. Ayala consideró insuficiente presentar el programa como una solución definitiva al problema del hambre y sostuvo que existen falencias estructurales en el sistema educativo.

“Como si fuera la varita mágica que quita el hambre a los pobres”, manifestó.

El docente cuestionó además la cantidad de días efectivos de clases y señaló que los estudiantes enfrentan dificultades para acceder a una formación adecuada antes de llegar a la universidad.

Afirmó que muchos jóvenes terminan la educación media sin los conocimientos básicos necesarios para continuar estudios superiores y que las dificultades económicas limitan el acceso a las universidades.

“La economía está en terapia intensiva”

Respecto al empleo, Ayala puso en duda los resultados anunciados por el Gobierno y sostuvo que el crecimiento del trabajo informal es una señal de las dificultades económicas que atraviesan las familias.

“Según este Gobierno en estos tres años se crearon más fuentes de trabajos, pero la realidad es otra uno ve en la calle son más vendedores informales, vendiendo binguitos, pululan las tragamonedas, creatividad aquí y allá para ganar el pan de cada día”, expresó.

También señaló el aumento de personas dedicadas a la venta de alimentos y otros productos como una muestra de la necesidad de generar ingresos para subsistir. “Si la gente se dedica más a la venta de comida, es señal de que la economía está en terapia intensiva”, sostuvo.

“Jaokoporaveta u roikoporaveta”

Al referirse al lema del Gobierno, “Vamos a estar mejor”, al ser docente del idioma guaraní Ayala, dijo.

“Lo que se hace es hablar en nuestro dulce idioma guaraní y ese eslogan se traduce perfectamente un nosotros incluyente Jaikoporaveta y un nosotros excluyente vamos a vivir mejor un roikoporaveta y con esto oikoporave unos pocos y el común de los pueblos en estos tres años a perdido su calidad de vida en un gran medida”, señaló.

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Finalmente, Ayala Franco instó a la ciudadanía a analizar el desempeño de sus autoridades y a tomar decisiones en las próximas elecciones.

Señaló que espera que la población sepa elegir mejor a sus representantes, comenzando el 4 de octubre y, posteriormente, en las elecciones de 2028, al considerar que en democracia el pueblo tiene el gobierno que se merece.