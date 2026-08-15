Tras viaje a Italia, diputados cartistas ahora van a República Dominicana

Desde la dependencia Latinoamérica de Combat Antisemitism Movement (CAM) confirmaron que los diputados colorados cartistas Héctor “Bocha” Figueredo y Christian Brunaga participarán del Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo, que se llevará a cabo del 23 al 26 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

El encuentro reunirá a más de 70 líderes de 19 países, entre ellos 44 legisladores. Según el comunicado, el foro abordará “los principales desafíos que enfrentan las sociedades, como la discriminación, los discursos de odio, el extremismo y las distintas formas de intolerancia, con especial atención al antisemitismo y su impacto en América Latina”.

En contacto con ABC Color, Brunaga manifestó que “cree” que la organización cubrirá con todos los gastos del viaje. “Pero yo casi siempre estoy devolviendo los viáticos“, aseguró brevemente minutos antes del inicio de un evento partidario que se desarrolló este viernes en Coronel Bogado, Itapúa.

También consultamos al titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), si sus dos colegas recibirán viático para este viaje. Latorre no respondió a los intentos de contacto así como Bocha Figueredo.

Recientes viajes a Italia

No obstante, según las planillas de la Dirección General de Administración y Finanzas, tanto él como Figueredo recibieron G. 9.270.541 en viáticos por viajar a Génova, Italia, para participar del Country Presentation del Paraguay, un foro de negocios. No se registran devoluciones oficialmente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Informe de organismo revela que 2025 marca un récord de ataques antisemitas en la diáspora

En su informe, los legisladores que viajaron aseguraron que “se identificaron oportunidades de inversión que podrían alcanzar los US$ 12.000 millones en la próxima década” y se fortalecieron relaciones que “apuntan a consolidar el posicionamiento internacional del Paraguay”.

Llegando al “límite”

El límite permitido de viajes pagados con plata pública es hasta tres al año, por lo que con este viaje a República Dominicana los dos legisladores ya solo tendrán un viaje gratis.

De acuerdo al balance del 2025, ambos legisladores cartistas viajaron a Brasil en dos ocasiones y cada uno recibió viáticos en torno a los G. 8.000.000 en total.

Productividad y ausentismo

Brunaga y Figueredo no son precisamente los más “productivos” de la Cámara Baja.

Según los registros del portal del Sistema de Información Legislativa Paraguaya (Silpy), en tres años, Brunaga solo acompañó 11 proyectos de ley y apenas uno tuvo aprobación. Su nivel de ausentismo al momento de votar es de 38,8%, por lo cual ocupa el puesto 35 de 80 en el ranking de los más “raboneros”.

Por su parte, Figueredo ocupa el puesto 52, con un promedio del 26.5%. El legislador de Paraguarí solamente acompañó 17 proyectos de ley en tres años, de los cuales apenas cinco se convirtieron en legislación.

Lea más: Coordinadora contra el Antisemitismo denuncia odio en concierto por Palestina de Barcelona

Una de las leyes aprobadas fue para ponerle nombre a la ruta Teniente Triay Genes (que une nueva Italia y Paraguarí) y otra fue impulsado para ceder una propiedad fiscal al Club Recoleta. La más relevante estableció medidas fitosanitarias para el ingreso de maquinaria agrícola usada.

Familia en la función pública

Al igual que muchos legisladores, los diputados cartistas Héctor Figueredo y Christian Brunaga lograron el ingreso de miembros de su familia a la función pública. La hija de Figueredo, Camila Figueredo Díaz, es “coordinadora de asistencia y control de seguro médico” de la Cámara Baja y actualmente percibe al mes G. 15.014.162, luego de haber recibido de un jugoso aumento.

Brunaga logró que su hermana Fátima sea su asesora en el Congreso. Luego fue designada como funcionaria de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), con una remuneración de casi G. 26 millones al mes.