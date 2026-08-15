“Vamos a estar mejor” es una ironía para los campesinos, afirma dirigente

Al cumplirse tres años de la asunción del presidente de la República, Santiago Peña, el balance que se realiza desde los sectores productivos está muy distante del discurso triunfalista del Poder Ejecutivo.

En ese contexto, la dirigente social y campesina de Misiones, Marta Pavón, señaló que la consigna oficialista de que el país está “mejor” constituye una dura ironía frente al encarecimiento de la vida y la falta de asistencia estatal a los pequeños productores.

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“Si vamos a hablar del gobierno de Santi Peña a tres años de gestión, puede ser que ellos estén mejor: la minoría, la cúpula de arriba. Pero nosotros, los ciudadanos comunes y los agricultores que trabajamos día a día en la chacra, no estamos mejor bajo ningún sentido”, aseveró la dirigente campesina.

Pavón señaló que los discursos e informes oficiales sobre la supuesta reducción de los índices de pobreza y extrema pobreza, a criterio de ella, evidencian una profunda brecha entre las métricas elaboradas en oficinas estatales y la economía cotidiana de las familias rurales.

“Ellos se llenan la boca diciendo en sus discursos que bajó la pobreza y que bajaron los índices. Pero eso es en los números; la realidad es otra muy distinta y tienen que venir a palpar acá en el campo. No sé cómo hacen sus mediciones, porque para nosotros, los que vivimos en las zonas rurales, todo se volvió mucho más difícil y costoso”, dijo Pavón.

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Cero respuesta institucional

La dirigente relató la crítica situación que atraviesan los horticultores de la zona luego de que los temporales arrasaran con la infraestructura agrícola, destruyendo por completo los techos de malla y plástico de los invernaderos.

A pesar de que técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) acudieron a realizar un relevamiento de daños, el auxilio estatal nunca llegó.

“El Ministerio de Agricultura ya no nos representa. Vinieron a hacer un censo tras la tormenta que voló los techos de nuestros invernaderos, pero no hubo ninguna respuesta concreta. Estamos completamente desamparados”, dijo.

La productora recordó que, durante gobiernos y periodos anteriores, la agricultura familiar contaba con asistencia técnica e insumos, aunque reconoció que la ayuda no cubría el cien por ciento de las necesidades.

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Señaló que, pese a las limitaciones, los pequeños productores sentían el respaldo de la institución que debía representarlos. “Hoy no sabemos a qué puerta golpear ni a quién pedir auxilio. El MAG se convirtió en un ente ausente”, lamentó.

Desigualdad ante la amenaza del fenómeno El Niño

La preocupación se acentúa con las proyecciones meteorológicas que prevén la llegada del fenómeno El Niño, con precipitaciones estimadas en torno a los 1.300 milímetros acumulados durante los próximos meses.

Marta Pavón denunció una marcada preferencia estatal hacia los grandes sectores económicos y ganaderos, en detrimento de los pequeños agricultores.

“Lo primero que el Gobierno piensa es en los grandes empresarios y ganaderos: en cómo transportar su ganado, llevarles heno y sal. Sin embargo, para el pequeño productor, que es la gran mayoría y la que sostiene la mesa diaria de la población, no hay contingencia ni inversión. Si nuestros pequeños cultivos se pierden por las inundaciones, no sabemos hacia dónde disparar”, concluyó.