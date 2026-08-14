Tres años de Peña: política exterior errática y marcada por EE.UU.

El presidente de la República, Santiago Peña, cumple tres años de gestión al frente del Poder Ejecutivo este sábado 15 de agosto, feriado nacional, en conmemoración de la fundación de Asunción.

En los últimos meses, se registraron episodios en la política exterior del gobierno de Peña, que, según el mandatario, es “sólida” y de “principios”.

En su tercer informe de gestión ante el Congreso Nacional, el miércoles 1 de julio pasado, Peña enumeró sus resultados de su política exterior en los últimos 12 meses. Esta posición ya la adelantó en su rendición de cuentas ante la Asociación Nacional Republicana (ANR), presidida por Horacio Cartes, el pasado 17 de junio.

En el referido informe de gestión ante el Congreso, Santiago Peña dijo que su diplomacia “pone al Paraguay en el mapa del mundo, orgulloso y altivo, ocupando el lugar que merece”.

Señaló, además, que “ser un jugador de clase mundial” exige una política exterior “sólida y de principios”. Sin embargo, parlamentarios de la oposición cuestionaron la “doble moral” del Gobierno y de “bajarse rápido los pantalones”, concretamente en la polémica entre la senadora Celeste Amarilla (PLRA) y el futbolista francés Kylian Mbappé.

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Si embargo, Peña redobló su apuesta, y manifestó: “Bajo mi Gobierno, el Paraguay dejó de ser un país de la periferia para situarse en el epicentro de las relaciones diplomáticas. Me ha impresionado la frase del gran poeta pilarense Carlos Miguel Jiménez, quien ya en 1946 reclamaba que debía ”abolirse en el futuro la diplomacia de la cobardía". Eso es lo que hicimos: abandonamos la diplomacia tímida por una que pone al Paraguay en el mapa del mundo, orgulloso y altivo, ocupando el lugar que merece”, expresó Peña, ante las dos cámaras del Congreso.

Peña alabó a Estados Unidos en su último informe ante el Congreso

En relación con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario paraguayo, expresó: “Fortalecimos nuestra relación estratégica con los Estados Unidos, que está en su mejor momento, como socio de confianza en seguridad, defensa e inversiones”.

No es la primera vez que el jefe de Estado destaca la relación con Donald Trump. Desde que asumió su segundo mandato en el gobierno de EE.UU., Peña se mostró cercano a la Casa Blanca. Este vínculo se materializó en un acuerdo militar (compra de armas), el acuerdo migratorio Tercer País Seguro y la cooperación militar (donaciones de lanchas para la Armada y control de ríos) entre otros.

Peña también mencionó en su informe de gestión que participó en la Cumbre de la Paz en Sharm El Sheikh (Egipto), donde se decidió la paz en la Franja de Gaza, patrocinada por Donald Trump.

También, Peña firmó, a instancias del mandatario norteamericano, la creación del denominado Escudo de las Américas, que es una alianza destinada a combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la región. Todos los signatarios son presidentes afines ideológicamente a Trump.

El último acuerdo con EE.UU. fue el 4 de agosto de 2026. Paraguay y Estados Unidos firmaron en esta fecha el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica (NCMOU) que busca integrar al país en la arquitectura de seguridad y energía de la administración Trump en el Cono Sur.

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El acto en Washington DC fue presidido por el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, y el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano.

Pleno apoyo a Israel y Taiwán

En otro momento, Peña se refirió a Israel, gobernada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. El jefe de Estado indicó que su gobierno “honra” su palabra ante los aliados.

“Por eso la mantuvimos con Israel cuando otros dudaron, trasladando nuestra embajada a Jerusalén”, manifestó Peña.

Aludió a la decisión de esta administración que trasladó en diciembre de 2024, la Embajada paraguaya de Tel Aviv a Jerusalén, en una movida con el visto bueno de Estados Unidos que también hizo lo propio.

En relación a Taiwán, gobernada por el presidente William Lai, Peña lo calificó de “aliado estratégico” “Una nación hermana, con la que levantamos la Universidad Politécnica Taiwán–Paraguay, una inversión de casi 30 millones de dólares que forma a los ingenieros del futuro”, manifestó el presidente.

A propósito de la relación con Taiwán, Peña citó el proyecto “Yguazú Digital” que busca la construcción de un data center de Inteligencia Artificial (IA). Dijo que será una alianza en partes iguales para construir uno de los mayores centros soberanos de computación para inteligencia artificial del mundo".

“Unirá la tecnología de frontera taiwanesa con la potencia energética paraguaya. Además de empleo de calidad y formación para nuestros jóvenes, posicionará al Paraguay como el hub tecnológico del Cono Sur”, expresó el jefe de Estado.

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Paraguay es el único aliado diplomático de Taiwán en Sudamérica, y una de las 12 naciones en el mundo. China considera a Taipéi una “provincia rebelde”. La isla oriental no es miembro de las Naciones Unidas.

Pese a esta situación, Paraguay y Taiwán celebran en el 2027, 70 años de relaciones diplomáticas.

Rechazo a China Popular

A propósito del régimen de Pekín, en su último informe de gestión ante la ANR, Santiago Peña se refirió a las voces, sobre todo de importadores, parlamentarios colorados y opositores, quienes abogan por el relacionamiento diplomático con China.

Al respecto, el presidente Peña dijo: “Algunos actores insisten en abrirnos a China continental (sic). Lo hacen por los motivos equivocados: por intereses mezquinos, por la expectativa de ventajas financieras y con desprecio por la soberanía nacional. El Paraguay no negocia sus principios ni su soberanía. Nuestra palabra vale”, manifestó.

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Paraguay tiene un comercio fluido con China. Se destacan la exportación de granos a través de terceros países. En cuanto a las importaciones, se citan productos manufacturados, electrónica y vehículos, entre otros, pero lo hace a través de terceros países, como Argentina y Brasil.

El régimen chino exige que esta situación se regularice con el establecimiento de las relaciones diplomáticas formales. Pero, Pekín condiciona el rompimiento del vínculo con Taiwán, situación que Paraguay rechaza.

Peña entre el escándalo Mbappé y “bajada de pantalones”

El 6 de julio pasado, en pleno desarrollo de la Copa del Mundo de la FIFA que se celebró en América del Norte, estalló una situación que casi desembocó en un conflicto diplomático.

El Gobierno paraguayo, en un comunicado, “deploró y rechazó” las expresiones de la senadora Celeste Amarilla (PLRA) dirigidas al capitán de la Selección Nacional de Francia, Kylian Mbappé. La Cancillería nacional refirió en esa ocasión que los dichos de la parlamentaria “son contrarios a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”.

“El Gobierno de la República del Paraguay deplora y rechaza las expresiones de la senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”, refiere un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, emitido esta tarde.

El documento aludió a las expresiones de la senadora Celeste Amarilla (PLRA) el día del partido que dejó a Paraguay fuera del Mundial de la FIFA 2026. La legisladora se unió a la ola de insultos en contra de los franceses, especialmente su figura, el número 10, Kylian Mbappé, quien se convirtió en el centro del enojo, sobre todo al finalizar el encuentro, cuando ignoró al portero paraguayo Orlando Gill, quien quiso saludarlo por la victoria de su selección.

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“Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada!!!” escribió la legisladora citando un tuit del Diario Olé.

Pero ese no fue el único posteo violento de Amarilla. En otra publicación, la legisladora siguió realizando comentarios despectivos acerca del origen del jugador de la Selección de Fútbol francés.

“Camerunés colonizado, fingiendo ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”, escribió, adjuntando fotografías de Mbappé.

Varios legisladores de la oposición cuestionaron a la Cancillería nacional por reaccionar ante declaraciones de la senadora Amarilla, que fueron a título personal.

El diputado Walter García (Yo Creo) recriminó al gobierno de Santiago Peña por rápidamente pronunciarse para intentar desmarcarse de la senadora Celeste Amarilla, y no así para reclamar por los dichos de los franceses contra nuestro país.

El diputado Federico “Fredy” Franco (PLRA) manifestó que está preocupado por cómo funciona la Cancillería Nacional, que pasó de defender empresas privadas del expresidente Horacio Cartes a meterse en una “discusión de barrio” como tildó el caso con el futbolista Kylian Mbappé y la senadora Celeste Amarilla.

Por su lado, el diputado Pedro Gómez cuestionó “la enorme hipocresía” de las instituciones, si bien no justificó lo dicho por la senadora Celeste Amarilla.

En tanto, la diputada Johanna Ortega (PPS) cuestionó la doble moral del Gobierno Nacional, que cuando un ciudadano en nuestro país es discriminado no dice nada, pero rápido expide comunicados cuando le conviene políticamente. Lamentó también la falta de tratamiento de una ley contra toda forma de discriminación.

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Tras días de silencio y presión política por las expresiones de Lula

A fines de julio pasado, estalló un roce diplomático con el gobierno del Brasil, ante las expresiones del presidente del vecino país, Luíz Inácio Lula da Silva, sobre la Guerra contra la Triple Alianza.

“A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil. Invadió Corumbá y, al mismo tiempo, invadió Uruguay y al mismo tiempo Argentina. Y esa guerra, que parecía que no iba a ser gran cosa, duró cinco años”,manifestó el jefe de Estado del Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, el viernes último, durante una visita a la sede de Avibras Aeroco en Jacareí, a unos 90 km de São Paulo, Brasil.

Lula, agregó: “Todavía no tengo la cifra exacta, pero esa guerra debió de consumir el equivalente a cinco presupuestos del país de aquella época. Porque cuando hay un conflicto, nadie se pone a preguntar si hay dinero o no”, añadió.

En este contexto, Lula llamó a “cuidar” seriamente la industria de defensa nacional para que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea puedan custodiar los 8,5 millones de kilómetros cuadrados y los más de 8.000 kilómetros de costa que tiene Brasil.

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Las polémicas expresiones de Lula da Silva sobre la Guerra contra la Triple Alianza, conflicto bélico que Paraguay enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay por largos cinco años (1862-1870). Esta conflagración casi aniquiló al país, tanto en población y como materialmente.

Pese a varias críticas de parlamentarios (de ambas Cámaras del Congreso) e historiadores paraguayos, la Cancillería se mantuvo varios días en total silencio. Por ejemplo, senadores de varios partidos políticos exigieron a Peña la misma firmeza con Lula que tuvo por el caso Celeste Amarilla y Mbappé.

Finalmente, el viernes 31 de julio, el Gobierno paraguayo envió una nota oficial a Brasilia. Expresó su “desagrado” por la “distorsión histórica” del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y reclamó formalmente la devolución de los cañones “Cristiano” y “Presidente López”.

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Paraguay exigió la entrega inmediata de: