El príncipe heredero Akishino de Japón llega este miércoles a Paraguay

Los príncipes herederos de Japón, Fumihito y Kiko de Akishino, expresaron el jueves pasado en Tokio, su cercanía con Paraguay y la “profunda” relación entre ambos países, con motivo del 90 aniversario de la inmigración nipona en nuestro país.

Los príncipes herederos nipones iniciarán su viaje a Paraguay este martes y llegarán a Asunción el miércoles 19 de agosto. La visita que finalizará el 25 de agosto, y que les llevará a La Colmena, departamento de Paraguarí, la primera colonia japonesa en nuestro país, así como a Iguazú, departamento de Alto Paraná, informó la agencia EFE.

“Siento que es un país muy cercano para mí”, afirmó en una rueda de prensa el hermano del emperador Naruhito y primero en la línea de sucesión, a pesar de que destacó que Paraguay “se encuentra al otro lado del planeta” para Japón, confome al reporte.

Durante su intervención, el Príncipe agregó que “detrás de estas buenas relaciones se encuentra la enorme contribución de los inmigrantes japoneses y sus descendientes”.

“Tendremos la oportunidad de conversar con los inmigrantes japoneses y sus descendientes”, manifestó Fumihito, quien recibió el título de príncipe Akishino al casarse con la princesa Kiko.

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El príncipe heredero ya visitó Paraguay hace dos décadas, también con motivo del aniversario de la migración nhttps://www.abc.com.py/nacionales/2026/05/11/la-colmena-celebrara-90-anos-de-fundacion-e-inmigracion-japones/ipona al país, y señaló ante los medios de comunicación que espera “apreciar el desarrollo experimentado en estas dos décadas y disfrutar de la cultura”.

La princesa Kiko manifestó, por su parte, sus ganas de viajar a Paraguay, tras no haber podido acompañar a su esposo en 2006 al acabar de nacer en aquel momento su hijo Hisahito, segundo en la línea de sucesión al Trono del Crisantemo, indicó la agencia española.

“No me fue posible acompañarlo, pero a su regreso me relató con cariño la cálida acogida que recibió y diversos recuerdos, lo que hizo que albergase el deseo de poder visitar el país algún día”, manifestó Kiko.

La Princesa destacó que la cultura popular nipona, como el manga y el anime, es “muy popular en Paraguay, y existen dojos donde se practican artes marciales como el judo y el karate”.

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En Paraguay, que estableció relaciones diplomáticas con Japón el 17 de noviembre de 1919, se estima que residen unos 10.000 miembros de la comunidad ‘nikkei’, como se conoce a los inmigrantes japoneses y sus descendientes, señaló EFE.

El anterior emperador de Japón, Akihito, visitó Paraguay junto a su esposa en 1978, cuando era príncipe heredero. La hija mayor de los príncipes herederos, Mako, también visitó nuestro país en 2016.