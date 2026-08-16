Tres años del gobierno de Peña: en el interior la situación es de “sobrevivencia”, dice obispo

El obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López, cuestionó la situación socioeconómica de las familias y realizó una evaluación crítica de la gestión del presidente de la República, Santiago Peña, al cumplirse tres años de su administración.

El religioso sostuvo que, si bien desde el Gobierno se destacan los buenos indicadores económicos, la imagen país y otros resultados de la gestión, estos avances no estarían llegando a la economía de los hogares.

“Desde el Gobierno se habla de buenos indicadores, positivamente, a nivel de macroeconomía, de imagen país, pero la realidad o la sensación es como que eso no llega a lo pequeño. No llega a la microeconomía”, expresó López.

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El obispo consideró que existe movimiento económico en determinados sectores, principalmente entre grandes empresas y actores que manejan importantes volúmenes de dinero, pero cuestionó la falta de un efecto concreto en la población.

“Quizás a nivel de grandes empresas o de gran movimiento de dinero tal vez esté bien la cosa, pero lo que no se ve es cómo eso puede beneficiar a la gente en general, a los productores; cómo eso puede generar recursos e ingresos para las familias”, manifestó.

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En ese sentido, sostuvo que uno de los principales problemas es la falta de circulación de recursos en las comunidades, situación que mantiene a muchas familias dependiendo de la asistencia estatal.

“Seguimos dependiendo totalmente del Estado, en todo sentido”, afirmó.

“Es una sobrevivencia al día a día”

Consultado sobre la situación de pobreza que observa durante sus recorridos por los departamentos de Misiones y Ñeembucú, el obispo describió una realidad marcada por la subsistencia diaria.

“Yo creo que se sobrevive. Lo que veo es que hay una sobrevivencia. Se vive el día a día”, manifestó.

Explicó que esta situación afecta especialmente a pequeños productores, pescadores y familias que dependen de actividades de subsistencia.

“Los pequeños pescadores, las familias que tienen alguna vaquita para vender leche, queso o para su propio sustento, y los pequeños productores viven en una situación de sobrevivencia total”, sostuvo.

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López cuestionó la falta de oportunidades para que estas familias puedan producir y comercializar sus productos, de manera que puedan generar ingresos suficientes para mejorar sus condiciones de vida.

“Uno dice: ¿qué se puede vender?, ¿cómo puede progresar?, ¿qué producto puede tener salida en este lugar? Eso es lo que yo no veo en todo el departamento”, lamentó.

Finalmente, el obispo insistió en que la situación que percibe en ambas regiones es la de familias que consiguen sostenerse día a día, pero sin encontrar condiciones claras que les permitan avanzar económicamente.