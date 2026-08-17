Pedrozo: Senadora Lilian Samaniego denuncia que inspecciones vehiculares son un negociado

La senadora y presidenciable Lilian Samaniego (ANR, HC) dijo que viene trabajando desde hace dos años en un proyecto de ley que acabe con el negociado de las Inspecciones Técnicas Vehiculares (ITV).

Sostuvo que este esquema también es responsable de la tragedia en Pedrozo, donde numerosas personas perdieron la vida por culpa de un camión de gran porte que habría perdido los frenos.

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Samaniego dijo que en todo el país solo hay 33 talleres (22 según la web de la Dinatran) encargados de otorgar la habilitación vehicular para este tipo de rodados. “Es todo negociado, todo negociado”, afirmó.

A modo de ejemplo, sostuvo que al haber un local en Caaguazú, los residentes de Alto Paraná y su capital, Ciudad del Este, se ven obligados a viajar hasta este distrito.

“¿Por qué no hay en Ciudad del Este, en Alto Paraná? Por negociado. Y nosotros, los ciudadanos comunes, nos exponemos a tener accidentes todos los días a consecuencia de esto, de que existe solamente esta cantidad”, aseveró la parlamentaria.

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Se normaliza lo terrible, lamenta Lilian Samaniego

Agregó que, según sus investigaciones, las inspecciones no se realizan y se otorgan de forma irregular. “¿Qué pasó con este camión? ¿Perdió el freno? ¿Por qué? ¿Estaba habilitado? ¿Quién se lo habilitó? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Dónde se la habilitó? Son las preguntas. Tenemos que llegar al final”, dijo.

La parlamentaria manifestó que la sociedad está “normalizando lo terrible” y el “indescriptible dolor de las familias.

Samaniego no dio más detalles sobre su proyecto y posteriormente también cuestionó la falta de tratamiento en el Congreso de sus proyectos contra la violencia hacia la mujer.

Empresas que explotan la ITV

En Paraguay, la expedición de ITV está a cargo de la Dirección Nacional del Transporte, cuyo titular es Luís Fernando González Ocampos. La lista de talleres es la siguiente: