Conatel incumple la Ley de Transparencia

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), presidida por Juan Carlos Duarte, interrumpió desde marzo la publicación de informaciones en la sección de transparencia de su página web.

La sección, obligada por la Ley N° 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, obliga a la institución a actualizar mensualmente la sección, disponibilizando nóminas de funcionarios, convenios y contratos, cartas oficiales como también presentación de nóminas de funcionarios, entre otras cuestiones.

Sin embargo, desde abril hasta el mediodía de ayer, lunes 17 de agosto, no estaban actualizadas varias secciones de la página.

A esto se suma que la institución tampoco transparenta las resoluciones del Directorio, contando con solo tres resoluciones publicadas en lo que va del 2026.

La indisponibilidad ocurrió en medio de importantes cuestionamientos a la institución.

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Entre el 15 de abril y el 15 de mayo, la institución disponibilizó a consultas el pliego del llamado a licitación para otorgar licencias 5G a otras telefónicas, además de Nubicom Paraguay (ligada al Grupo Vázquez) y AMX Paraguay. Este proceso continuó hasta inicios de agosto de este año, con la adjudicación de nuevas licencias a otras empresas.

En simultáneo, Conatel tuvo instalada una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) de la Contraloría General de la República (CGR), la cuál se encontraba analizando la licitación por la cual fue adjudicada la argentina Nubicom.

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Esta última tenía previsto un plazo de 180 días para la instalación y puesta en marcha de sus servicios, que justo concluía en abril y sobre el que recibió una prórroga.

En tal sentido, Conatel realizó una inspección el 9 de abril pasado, verificando componentes de red móvil, acceso radioeléctrico, transmisión y pruebas técnicas. En mayo, realizaron otro informe donde confirmaban la operación en dos de las cuatro bandas otorgadas a la empresa argentina.

Fue un “problema técnico”

Tras el reclamo de este medio, el presidente de Conatel, Juan Carlos Duarte, reconoció la indisponibilidad de la información pública.

Inicialmente alegó desconocer la situación por encontrarse en reunión, pero tras verificar el sistema en plena llamada, admitió que los enlaces de las cartas oficiales redirigían erróneamente a una intranet privada y que las resoluciones del portal no estaban disponibles.

Duarte atribuyó la falla a un “problema técnico” de la página y se comprometió a verificar el sistema para solucionar el inconveniente.

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Finalmente, aseguró que coordinaría de forma inmediata con su personal del área informática para subsanar los errores y regularizar el portal de transparencia conforme a las obligaciones legales.