Segunda licitación 5G en Paraguay: ¿Por qué Conatel excluyó la tecnología china?

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) recibió este viernes las propuestas de las empresas interesadas en participar de la segunda licitación para adjudicar licencias destinadas a servicios móviles de banda ancha y tecnología 5G.

Uno de los aspectos llamativos del nuevo llamado es que Conatel decidió mantener sin modificaciones la exigencia de que los equipos de acceso radioeléctrico (RAN, por sus siglas en inglés) cuenten con la certificación internacional TIA SCS9001, vinculada a la seguridad de la cadena de suministro.

El director suplente de Conatel, Víctor Martínez, confirmó a ABC que este requisito ya figuraba en el pliego anterior (primer llamado) y siguió vigente en la segunda licitación.

“La exigencia estuvo en el pliego anterior y prosigue en este pliego. Eso no se ha modificado”, señaló.

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Conatel admite que el requisito puede excluir fabricantes

Consultado sobre las críticas de que esta condición podría bloquear la participación de fabricantes de origen chino como Huawei o ZTE —uno de los principales proveedores mundiales de infraestructura 5G—, Martínez reconoció que el requisito puede dejar fuera a determinadas empresas.

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“¿Eso puede excluir a un fabricante? Sí, le puede excluir”, respondió ante la consulta de ABC.

Sin embargo, sostuvo que Conatel no decide qué empresas obtienen esa certificación, ya que corresponde a la Telecommunications Industry Association (TIA).

Asimismo, rechazó que el regulador esté impulsando un veto específico contra fabricantes chinos. “Si la TIA le va a otorgar o no esa certificación a determinados fabricantes, eso no está en manos de Conatel”, indicó.

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Conatel atribuye la exigencia al MITIC

Martínez explicó que la inclusión de este requisito responde a una instrucción del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), en el marco de la “Estrategia Nacional de Ciberseguridad”.

Según dijo, la política gubernamental establece que la infraestructura utilizada para redes 5G debe cumplir estándares de seguridad en la cadena de suministro.

“Es una instrucción que ha dado el MITIC para estar en armonía con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad”, manifestó.

Añadió que Conatel debe adecuar su actuación a las políticas del Gobierno para el sector, conforme a la Ley de Telecomunicaciones.

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Niega que se haya demostrado un sobrecosto

Respecto a las advertencias de operadores sobre un eventual incremento de costos por limitar la oferta de proveedores, Martínez afirmó que Conatel nunca recibió estudios que demuestren ese impacto económico.

“No nos trajeron una demostración de cuál es el sobrecosto que pudiera implicar la ausencia de algún fabricante”, expresó.

También sostuvo que el organismo redujo el costo de las licencias precisamente para facilitar que los operadores destinen mayores recursos al despliegue de infraestructura.

Las empresas interesadas en la segunda licitación

La recepción de ofertas se realizó el viernes último y constituye solo la primera fase del procedimiento. Presentaron sus propuestas Telefónica Celular del Paraguay SAE (Tigo) y Núcleo S.A. (Personal). La próxima semana el ente regulador prevé definir si ambas son precalificadas y si la adjudicación se realizará mediante una subasta o por un procedimiento simplificado.

Posteriormente, Conatel evaluará la documentación presentada para determinar los precalificados. Dependiendo de la cantidad de interesados, el proceso podrá avanzar directamente a la selección o derivar en una subasta de frecuencias antes de la adjudicación definitiva de las licencias.

El proceso se desarrolla mientras sigue bajo la lupa la anterior adjudicación otorgada a Nubicom Paraguay S.A., empresa cuya concesión es objeto de una fiscalización especial de la Contraloría General de la República (CGR) y que hasta ahora aún no inició la comercialización del servicio.