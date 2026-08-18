Diputados logra milagrosamente quórum para sesión ordinaria tras “excepcional” jugada

Tras varias semanas sin lograr el quórum para arrancar sus sesiones ordinarias a las 9:00, incluso pese a la media hora de tolerancia, finalmente hoy la Cámara de Diputados logró sesionar de manera ordinaria, pero con “trampita”, ya que hicieron un tercer control de asistencia pasados 5 minutos del horario de tolerancia.

Como establece el reglamento, a las 9:30 (tras la media hora adicional de espera) se procedió al control de quórum para el arranque de la sesión ordinaria de Diputados y tras las dos votaciones reglamentarias se registraron solo 40 presentes.

Ante esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) se vio forzado a levantar la sesión y anunciar convocatoria a extraordinaria para las 10:00.

No obstante, la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), presente en las dos votaciones previas, solicitó de manera excepcional un tercer control de quórum, atendiendo a que otros colegas llegaron posteriormente.

“Al no tener sesión ordinaria, perdemos un estadio muy importante que es Sobre Tablas, y hay muchas cosas que queremos plantear. Por única y última vez le pido si puede reconsiderar y tomar nuevamente asistencia”, apeló Vallejo, mencionando que el pedido también era respaldado por el líder de la bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto.

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Latorre, aceptó el pedido, aclarando que pretendía que sea algo excepcional ya que estaba intentando reacostumbrar a sus colegas a llegar a hora, puesto que se habían hecho el hábito de arrancar con las sesiones incluso a las 10:00.

“De hecho la cuestión va así. Nosotros estamos tratando de cambiar el hábito, porque normalmente el quórum se obtenía a las 10 de la mañana. Ahora estamos llegando a las 9:35 por lo menos. Entonces, vamos a proceder a una reconsideración del control de quórum en vista de que colegas estaban ingresando en el momento del control”, señaló Latorre.

No obstante, lejos de amenazarlos con descuentos de dieta, algo contemplado en el reglamento, Latorre volvió a “apelar amablemente” a sus colegas para que cumplan con el horario fijado.

“Se solicita amablemente a los colegas si podemos venir un poco más temprano para asegurar el quórum, porque como dijo la diputada, no solo se pierde Sobre Tablas. Si bien se agregan todos los proyectos de declaración y pedidos de informe, también se pierde el estadio de mociones de preferencia”, indicó Latorre.

El mismo había anunciado la semana pasada de manera rimbombante un supuesto plan de cambio de reglamento para ser más rígidos con sus colegas raboneros, pero, de momento no se ha concretado.