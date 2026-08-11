Para no ser tildados de raboneros: Latorre convoca a sesión extra por créditos y jubilación VIP

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) convocó esta tarde a sesión extraordinaria para mañana a las 9:30 a fin de tratar 15 puntos que no fueron tratados en la fecha por falta de quórum, varios de ellos, de interés del cartismo.

Habiendo tratado solo 6 de los 23 puntos del orden del día fijado para la fecha, la sesión de la Cámara de Diputados de hoy quedó sin quórum justo cuando se trataba el controvertido crédito de US$ 75 millones para el Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya ministra Claudia Centurión “ligó de refilón” en medio de la pelea entre diputados cartista y el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC).

Latorre plantea endurecer reglamento y evitar ausencias

La rabonería generalizada y reiterativa en Diputados ya motivó que Latorre planteara un supuesto plan de endurecer los requisitos para la justificación de ausencias, a fin de eventualmente imponer descuentos de dietas a sus colegas raboneros.

Sin embargo, lejos de un repentino espíritu de responsabilidad, el motivo de esta convocatoria extraordinaria se centra en dos puntos relevantes para el cartismo, el crédito de los US$ 75 millones el cual pretenden sancionar y remitir al Ejecutivo. Se incluyó como primer punto.

Tratarán en sesión la Jubilación VIP parlamentaria

Por otra parte, otro proyecto relevante a analizar es la modificación de su “jubilación VIP” parlamentaria, que si no se trata antes del jueves, tendrá sanción automática en su versión Senado. Este sigue en el último punto (15).

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Sobre las “reformas” a la jubilación VIP, el líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto, dijo que el bloque tendría intenciones de ratificarse en la versión Diputados, que es más ventajosa para ellos y que además, les ayudará a ganar más tiempo, ya que, si lo logra, deberá volver al Senado para su cuarto trámite.

Cualquiera que sea la versión que se imponga, los legisladores seguirán contando con una jubilación de privilegio en comparación con el trabajador “común”, ya que podrán jubilarse con 15 años de aporte y con una pensión que asciende a G. 30.320.000.

Mientras tanto, el asalariado mínimo, debiendo aportar 10 años más (25 años en total) y hasta los 60 años de edad, llega a acceder a una jubilación 10 veces menor que la de un legislador (G. 3.044.000).