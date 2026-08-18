Eterno concejal Wagner bajo escrutinio: piden su declaración jurada y examen de bienes

El abogado y activista colorado Enrique Wagener, candidato a concejal de Asunción por la Lista 1, presentó una nota ante la Contraloría General de la República solicitando el acceso a todas las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) del concejal liberal Augusto Wagner (PLRA) y el inicio de un examen de correspondencia patrimonial.

Wagener se hizo conocido como líder de la plataforma Defendamos Asunción haciendo denuncias contra la administración de Oscar “Nenecho” Rodríguez. Se sumó al equipo de Hugo Velázquez y ahora, como candidato, respalda al intendentable cartista y del continuismo Camilo Pérez.

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Vínculos del liberal con la mafia de los pagarés, denuncia

El colorado denuncia que el edil liberal se desempeña como concejal desde el 2001 y solo cuenta con dos declaraciones juradas de conocimiento público: una de 2016, en la que declaró un patrimonio aproximado de G. 60.000.000 (compuesto casi exclusivamente por una camioneta), y otra de 2021, en la que informó un patrimonio de G. 279.543.884, incluyendo 220 acciones de la empresa Credi Solución SAECA valuadas en G. 220.000.000.

Según el candidato de la ANR, esta firma aparece mencionada en expedientes vinculados a la denominada “mafia de los pagarés”.

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La nota presentada señala además que no existen registros públicos de declaraciones correspondientes a los periodos 2001, 2006 y 2010, pese a que el funcionario se encontraba en ejercicio de sus funciones y estaba obligado a presentarlas.

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Busca “omisiones”, dice

“Estos hechos generan un interés legítimo de la ciudadanía y de quienes aspiramos a cargos de representación popular en la Municipalidad de Asunción, en el sentido de verificar la correspondencia patrimonial, la existencia o no de omisiones, y el cumplimiento de los deberes de transparencia impuestos a los funcionarios públicos”, expresó el candidato.

Wagener recuerda que la omisión de estas declaraciones constituye una infracción administrativa sancionada por la Ley N° 5033/13 (modificada por la Ley N° 6919/22).

El político colorado compitió en las internas de la ANR por Lista 7 Causa y Fuerza Republicana en la que obtuvo 1193 votos preferenciales según el TREP.

Por su parte, el liberal Wagner ocupa el puesto N° 1 de la lista de concejales del PLRA, que apoya a la intendentable Soledad Núñez en Asunción. En las internas tuvo 8.350 votos preferenciales.