Colorados disidentes celebran pedido de intervención de la Comuna de Asunción

Enrique Wegener, quien lidera la plataforma “Defendamos Asunción”, afirmó que desde hace tiempo señalan varias irregularidades de la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez en su gestión como intendente de Asunción, principalmente con la emisión de los bonos G8 y G9, en donde aseguró que hubo un desvío.

“Nosotros hicimos un estudio contable pormenorizado con un perito contable también para poder verificar en dónde podrían haber estado este estos desvíos, en violación al artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal. Cuando nos dimos cuenta de que había la posibilidad del mismo desvío, también de los fondos de los jubilados, también que viola el artículo 95 de la Constitución Nacional, decidimos hacer la denuncia”, aseveró.

Agregó que dicha denuncia la realizó en compañía de varias comisiones vecinales, la ciudadanía en general, que hasta los mismos funcionarios municipales firmaron la denuncia que le tocó liderar y firmar como abogado.

“Hoy vemos que se hizo eco, por suerte, y celebramos que el contralor general de la República se haya hecho eco de esta denuncia ciudadana para poder solucionar permanentemente ya esta situación de irregularidades dentro de la Municipalidad de Asunción”, sostuvo.

“Nenecho” está mintiendo, aseguran

Explicó que con la plataforma lo que buscan son datos abiertos en la transparencia de los bonos de la Municipalidad, con los cuales “Nenecho” obtuvo G. 360.000.000 para poder ejecutar las ocho cuencas de desagüe pluvial; sin embargo, el intendente desvió los fondos a partir del 2022, año de elecciones.

“Se puede suponer de que esas desviaciones se iban para los gastos de algunos operadores y ahora ya no da más esta municipalidad. La bicicleta que él tenía se está soltando, se le está acabando el aceite y por eso es que el contralor es el que decide solicitar la intervención al Ministerio del Interior. Y ahí no estamos hablando de una cuestión política partidaria”, aseguró.

Dijo que el intendente de Asunción está mintiendo al referir que el pedido de intervención es una cuestión de interna partidaria.

“Nosotros lanzamos la plataforma, estuvieron más de 400 personas en nuestro lanzamiento, más de 150 comisiones vecinales y eso te demuestra de que realmente no es una persona nomás, acá no es una cuestión de querer posicionarse o no, ni nada. El interés general es el que tiene que primar y vemos de vuelta a un intendente muy soberbio lastimosamente. Yo creo que le falta un poco más de humildad. Creo que debería empezar a analizar esta situación en serio y por lo visto está mal asesorado”, criticó.

Relación con Hugo Velázquez

Wagener dijo que los legisladores, al tener el pedido de intervención a la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción, deben dar un mensaje a toda la ciudadanía.

“Ellos están ahí electos por la ciudadanía y el poder radica en el pueblo. Están ahí por el pueblo, entonces ellos deberían analizar esta situación, tanto la de Asunción como la de Ciudad del Este y tomar ya cartas en el asunto, y dar lugar a la intervención y pedir la destitución del actual intendente, ya que está imputado por un caso anterior, ya por una denuncia que son los famosos detergentes de oro y ahora nuevamente tenemos una denuncia sobre el desvío irregular de bonos de emisión”, sentenció.

El abogado que impulsa las denuncias contra “Nenecho” fue consultado sobre su vínculo con el declarado significativamente corrupto por Estados Unidos, Hugo Velázquez, a lo que respondió que se aliaron para conformar una fuerza opositora dentro del Partido Colorado.

“Nosotros como Defendamos Asunción, vimos la necesidad de aliarnos, yo como colorado y los que integran también son varios colorados, vimos la necesidad de hacer equipo con la oposición de Fuerza Republicana para que esto pueda tener cada vez más fuerza”, aseveró.

Agregó que para final de este año decidirán quien será el candidato a intendente de la Municipalidad de Asunción, como también quienes integrarán la lista de concejales.