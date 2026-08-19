Inédito: Clan Zacarías, Yo Creo y Cruzada Nacional se unieron... para salvar parque esteño

El Senado aprobó el proyecto de ley que declara área silvestre protegida el parque urbano Mbaracayú, ubicado en el área habitacional N.° 4 de Ciudad del Este.

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Se trata de un espacio verde de más de 500 metros de largo (o seis hectáreas) sobre la Avda. Mariscal Francisco Solano López (Supercarretera) en la capital esteña. La iniciativa fue presentada por el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC).

Vecinos del lugar se venían manifestando en rechazo a la cesión en comodato de una parcela de este parque al Sindicato de Empleados y Profesionales de la Empresa Itaipú Binacional (Sepeib).

El legislador cartista dijo que el parque sufrió varios intentos de ocupación y que organizaciones de vecinos protegen el lugar incluso acampando en el sitio.

Que no se privatice el parque

Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) pidió la aprobación con modificaciones. Señaló que vecinos del lugar están acampados y resistiendo ahí para evitar que se “privatice”.

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Paredes pidió cambiar el proyecto para que la autoridad de aplicación no sea el Ministerio del Ambiente, sino la Itaipú Binacional en coordinación con la Municipalidad de Ciudad del Este.

Rubén Velázquez (Yo Creo) también urgió proteger el lugar.

El senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), en el ejercicio de la presidencia del Senado, declaró: “Esto es un hecho inédito e insólito, en que todos los altoparanaenses se pongan de acuerdo. Ojalá haya otros proyectos similares”, agregó Beto.