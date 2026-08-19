Narcotráfico: Prisión para exintendente de Jesús quien estuvo casi un año prófugo

El Tribunal de Sentencia decretó la prisión preventiva para el ex intendente de Jesús de Tavarangue Hernán Adolar, por el presunto lavado de dinero del proveniente del narcotráfico.

Según la acusación fiscal el ex jefe comunal usó el dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Según los datos, el presunto daño patrimonial a la Municipalidad de Jesús sería de G. 7.418 millones entre los años 2015 y 2019.

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Los magistrados Federico Rojas, María Luz Martínez y Rossana Maldonado decidieron levantar el estado de rebeldía que pesaba sobre el presunto intendente narco y decretaron su prisión preventiva.

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La defensa intentó que Adolar tuviera medidas alternativas a la prisión y alegó que la rebeldía se debió a un error procesal y de comunicación con respecto a su cambio de domicilio.

Argumentó que el ex intendente se mudó de Jesús de Tavarangüe al distrito de Obligado y por eso no le llegaban las resoluciones.

No obstante, los jueces rechazaron el pedido de la defensa pues sostuvieron que los hechos lo vinculan directamente con un condenado por tráfico de drogas, Wilfrido Báez Vargas, alias Pelonio.

El Tribunal trajo a colación que durante el proceso se ordenaron tres allanamientos para lograr que se ponga a disposición de la Justicia y, debido a eso tras la audiencia, fue inmediatamente trasladado hasta la Cárcel Regional de Itapúa.

Ex contador condenado

Adolar está acusado también por lesión de confianza, producción y uso de documentos no auténticos. Por los mismos hechos, ya fue condenado a cuatro años de cárcel el contador del ex intendente Zenón Cáceres Duarte.

Según la resolución judicial, Cáceres Duarte entre 2015 y 2019, se desempeñó como contador de Adolar y tuvo a su cargo la firma de la ejecución presupuestaria, la ejecución bancaria y la panilla de rendición de cuentas del dinero proveniente de Fonacide.

Asimismo, las facturas emitidas por empresas que no cumplieron ningún servicio en la institución municipal sirvieron como documentación para la rendición de cuentas, por lo cual quedó probada su participación en el esquema que desvió dinero de la comuna.