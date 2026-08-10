Jesús de Tavarangüé: Revés para excontador, mientras exintendente sigue prófugo

El exintendente de Jesús de Tavarangüé Hernán Adolar Schlender (ANR), acusado por usar dinero del Fonacide para lavar dinero proveniente del narcotráfico cumple diez meses prófugo de la justicia.

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Mientras que la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación presentado por el ex contador Zenón Cáceres Duarte, quien fue condenado el 31 de diciembre del 2025 a cuatro años de cárcel.

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El supuesto perjuicio municipal fue de G. 7.418 millones de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), además de usar supuestamente las cuentas municipales para “lavar” dinero proveniente del narcotráfico.

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Según la resolución judicial, Zenón Cáceres Duarte entre 2015 y 2019, se desempeñó como contador municipal y tuvo a su cargo la firma de la ejecución presupuestaria, la ejecución bancaria y la panilla de rendición de cuentas del dinero proveniente de Fonacide.

Asimismo, las facturas emitidas por empresas que no cumplieron ningún servicio en la institución municipal sirvieron como documentación para la rendición de cuentas, por lo cual quedó probada su participación en el esquema que desvió dinero de la comuna.

El expediente debe ser remitido al Juzgado de Ejecución Penal, que debe intimar al condenado a que se presente y si no lo hace en determinado plazo, se ordenará su captura.

En tanto que el ex intendente Hernán Adolar Schlender (ANR) no se presentó al inicio del su juicio en octubre del 2025 y desde entonces se mantiene en la clandestinidad para evitar rendir cuentas a la justicia.