Batalla de Boquerón: Peña traslada feriado del 29 de setiembre

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 6601, con fecha 20 de agosto, por el cual traslada el feriado nacional del 29 de setiembre de 2026 “Día de la Batalla de Boquerón” al día lunes 28 de setiembre de 2026, de conformidad con las disposiciones de la ley nº 7544/2025″.

El decreto exceptúa de lo dispuesto en el artículo 1 ° del presente Decreto, por considerarse de carácter público imprescindibles, a los servicios médicos de urgencia y a los servicios de diálisis. “Las consultas agenciadas y cirugías programadas serán marcadas en un plazo no mayor a siete (7) días”, refiere el decreto.

Exceptúa además a “los funcionarios y empleados públicos afectados a los servicios públicos imprescindibles para la comunidad, comercio exterior y percepción de tributos”.

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Argumentos del traslado del feriado

En el considerando del documento oficial, apunta que “el feriado del 29 de setiembre de cada año constituye una de las fechas de más alta significancia para la nacionalidad paraguaya, en la cual se conmemora la gran victoria de la Batalla de Boquerón, la cual marcó decisivamente el rumbo de la epopeya chaqueña”.

“Que dicho feriado permite conmemorar no solo un hito en nuestra historia, sino también rendir un justiciero homenaje a nuestros gloriosos ex combatientes de la Guerra del Chaco que acudieron al llamado de las armas para defender el sagrado territorio paraguayo durante los años 1932-1935″, indica el Decreto.

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El Poder Ejecutivo señala que el traslado del citado feriado nacional al día lunes anterior, conforme lo autoriza el artículo 3° de la Ley N º 7544/2025, “permitirá, por un lado, celebrar esta fecha tan significativa para la historia nacional y, por el otro, ”se constituirá en una oportunidad de gran valía para generar un mayor movimiento turístico y económico, por la posibilidad de consumo de bienes y servicios relacionados con el movimiento de personas hacia el interior del país, sin olvidar que el traslado también permitirá el reencuentro de la familia paraguaya, ante la gran cantidad de compatriotas que tienen familia en el interior del país.”