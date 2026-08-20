El fuerte cuestionamiento de los seccionaleros a Estefanía Laterza, candidata a embajadora en EE.UU.

En una entrevista en el programa Mesa con EVP, el representante del Consejo de Presidentes de Seccionales Coloradas en Estados Unidos, Silvio Frutos, explicó los motivos que llevaron a dirigentes de la ANR en ese país a cuestionar la eventual designación de Estefanía Laterza como embajadora de Paraguay ante Estados Unidos.

Aunque en la nota remitida a la dirigencia partidaria el planteamiento se centró en que Laterza no pertenece al Partido Colorado, Frutos reveló que el principal motivo de su rechazo es otro: su supuesta afinidad con el “globalismo” y la Agenda 2030.

“El motivo principal fue lo del globalismo”, afirmó durante una entrevista, al explicar las razones que no fueron desarrolladas en profundidad en el documento enviado a las autoridades partidarias.

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“No comparto ni lo voy a compartir”

Frutos dijo que conoce información sobre la trayectoria de Laterza y cuestionó particularmente lo que interpreta como una coincidencia con las políticas vinculadas a la Agenda 2030.

Relató que, según la información que manejan, Laterza obtuvo excelentes resultados en evaluaciones realizadas en 2019 y vinculó ese antecedente con posiciones relacionadas con el denominado globalismo. “No comparto ni lo voy a compartir”, insistió.

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El dirigente de 79 años sostuvo que se trata de una posición personal y política y negó que su cuestionamiento tenga como único fundamento que Laterza pertenezca al Partido Liberal.

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“No solamente porque es liberal”

Frutos buscó diferenciar su postura de una simple disputa entre colorados y liberales. Dijo que tiene amigos de ese sector político en Estados Unidos e incluso compartió actividades con ellos.

“No solamente porque es liberal”, señaló al explicar el motivo de su rechazo. Afirmó que el planteamiento surge de una visión política y de lo que considera que debe representar una persona designada por Paraguay ante Estados Unidos.

Como ejemplo de que no existe un rechazo general hacia funcionarios de otros partidos, destacó el trabajo de la actual cónsul general, Fabiola Torres, de quien dijo que es una “excelente persona” y con quien los dirigentes colorados trabajan sin inconvenientes.

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“No nos interesa tener allá” a alguien con la Agenda 2030

Frutos fue todavía más directo al referirse a la eventual llegada de Laterza a Washington. Dijo que los dirigentes que representa no quieren que la embajada quede a cargo de una persona cuyas posiciones consideren incompatibles con las propias.

“No nos interesa tener allá a una persona que piensa con la agenda 2030”, sostuvo.

El dirigente aseguró además que existen colorados con capacidad profesional para desempeñar la representación diplomática y cuestionó que una persona de otro partido sea elegida para ese cargo.

Reclamo por los cargos y el trabajo electoral

La entrevista también dejó expuesto un reclamo más profundo de los dirigentes de base del Partido Colorado: la falta de participación de sus propios correligionarios en cargos relevantes del Gobierno.

Frutos sostuvo que los dirigentes de seccionales trabajan durante las campañas electorales para conseguir votos y que, una vez que el partido llega al poder, esperan que los colorados capacitados también tengan oportunidades de ocupar funciones públicas.

“Nuestro trabajo es defender y ocuparnos de nuestra gente”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que tampoco pretende que un cargo sea entregado a una persona sin preparación. Su argumento, según explicó, es que dentro del Partido Colorado existen profesionales capacitados para asumir la representación diplomática.

Admite que hay otros cuestionamientos

Frutos también reconoció que existen otros cuestionamientos sobre Laterza que no fueron incluidos en la nota remitida a las autoridades partidarias.

Explicó que el documento fue elaborado rápidamente, luego de que los dirigentes se enteraran de la eventual designación, y que decidieron limitar el planteamiento formal a los aspectos que consideraban pertinentes para una comunicación dirigida a la dirigencia de la ANR.

“No quisimos entrar en esos detalles”, sostuvo. Agregó que manejan otras informaciones, aunque evitó desarrollarlas públicamente durante la entrevista.

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Frutos dice que respetarán la decisión

Pese a la dureza de sus cuestionamientos, Frutos afirmó que el sector acatará la decisión que finalmente adopten las autoridades.

Dijo que la reunión entre los dirigentes de seccionales se realizó vía Zoom y que la decisión de formular el planteamiento fue tomada por mayoría. No obstante, sostuvo que, si los líderes partidarios deciden respaldar a Laterza, respetarán esa determinación.

“Si no se cumple, nosotros debemos respetar las decisiones de nuestros líderes”, manifestó.