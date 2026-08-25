“Así como tengo fotos con Esperanza y Masi, tengo con Latorre y Bachi”: Rossana González retruca ataques

Durante su visita al Congreso, la Dra. Rossana González, referente del Sinamed, salió al paso de los ataques, que van desde el monto que ella cobra como salario hasta acusarla de ser una “peligrosa líder subversiva comunista” y de ser supuesta líder de la “campaña” contra el gobierno de Santiago Peña, “instrumentando” a miles de médicos a nivel país.

“Fuimos muy amedrentados por diferentes direcciones de hospitales donde decían que no podíamos hacer la huelga, pero nosotros asumimos ese riesgo. Nosotros no tenemos miedo de expresar nuestra disconformidad” y “hemos demostrado que el gremio médico está unido”, comenzó destacando González.

Lo peor es que la campaña de ataques no se limita a las redes, sino incluso por parte del viceministro de Salud, Saúl Recalde, que acusó a González de utilizar un “libreto” para atacar al Gobierno y una muletilla recurrente es que la tildan de “zurda”.

“Claro que van a querer desinformar, así como siempre me tratan de zurda. Le digo a toda la población, yo no pertenezco a ningún partido político”, aclaró, enfatizando también que incluso en caso de tener alguna afiliación política, eso no es ningún pecado. Pero, de todos modos, ahora está exclusivamente centrada en su labor sindical.

“Inventan todo el tiempo porque nos quitamos fotos con X senador, diputado, lo que sea. Así como tenemos fotos con Esperanza Martínez y Desirée (Masi), que son médicos, también tenemos fotos con Raúl Latorre y con Basilio Núñez (cartistas)”, señaló González.

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¿Entonces los 5.000 médicos en las calles somos ‘zurdos’?, cuestionó González

La dirigente sindical Rossana González insistió en que el argumento de una supuesta partidización del reclamo es lo más ridículo al nivel de risible, preguntando a los cartistas si el hecho de que “5.000 médicos que estuvieron en la calle, ¿todos son zurdos?”.

Incluso, le respondió al viceministro Recalde, quien también deslizó la teoría ridícula de que estos miles de médicos se están dejando someter por González.

“¿Cómo va a ser un libreto de Rossana González? Por favor, ¿ustedes creen que 5.000 médicos van a seguir un libreto de alguien? No, acá existe algo que es un sentir médico común: que hay disconformidad, que no estamos satisfechos con los salarios", remarcó.

Para atacarla, también publicaron su remuneración mensual, que asciende a G. 25.498.874, un dato que además de ser público, no es ilegal ni irregular y no desmiente el hecho de que otros colegas no llegan a ese monto.

“La ley nos permite que tengamos hasta cuatro vinculaciones. Yo tengo dos vinculaciones con el Ministerio de Salud y una vinculación permanente -un doble contrato- con el IPS”, pero eso también le obliga a los colegas a “saltar de un lado a otro” para tratar de tener un salario mínimamente digno.

En tal sentido, remarcó que precisamente lo “que queremos nosotros hoy es que nos paguen de una mejor manera para evitar tener que saltar de un lugar a otro como muchos colegas”.

Finalmente, consideró que el motivo de los ataques personales es con el fin de que desde el Gobierno “quieren hacer creer a los médicos que las personas que está liderando están metidas en otra cosa”, pero que sus colegas la conocen muy bien y saben que el reclamo que defienden es claro y es justo.