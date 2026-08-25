Ley Memby y Redam: mujeres piden aprobar cambios contra deudores de asistencia alimenticia

Un grupo de mujeres se manifiesta en inmediaciones del Congreso Nacional para exigir la aprobación de la Ley Memby y la modificación de la normativa del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), iniciativas que serían tratadas este martes en la Cámara de Diputados.

La abogada Paola Palavecino explicó que la Ley Memby plantea unificar el criterio de aplicación del artículo 189 del Código de la Niñez y la Adolescencia, debido a lo que considera una “grave discriminación”.

Según detalló, el artículo establece que la asistencia alimenticia debe fijarse de acuerdo con el jornal mínimo y dividirse en 26 jornadas. Sin embargo, sostuvo que en los juzgados de la Capital el monto es dividido en 30 jornales, una situación que genera una diferencia en perjuicio del niño.

Lea más: Pensión alimentaria: Nuevo intento en Diputados para aumentar castigos a padres deudores de manutención

Buscan restricciones para deudores del Redam

En cuanto a la modificación de la ley del Redam, Palavecino señaló que el proyecto pretende incorporar nuevas restricciones para las personas que figuren como deudoras de asistencia alimenticia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las medidas propuestas se encuentra la prohibición de salir del país y de asistir a determinados eventos deportivos para quienes estén incluidos en el Redam.

“No va a poder asistir al rally ni a los partidos. Esto no lo buscamos por malas. Sino que, si tienen para pagar eso, ¿por qué no tienen para abonar por la asistencia alimenticia?”, declaró.

Lea más: Madres protestan en el Panteón y exigen la aplicación de la Ley Memby contra la morosidad

Palavecino lamentó que las deudas por asistencia alimenticia tengan un impacto importante, principalmente, en la economía de las mujeres madres.