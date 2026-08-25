“No hay plata para comprar medicamentos, pero sí para empanaditas”, dice diputado Rubén Rubín

El diputado opositor Rubén Rubín cuestionó la respuesta del gobierno de Santiago Peña hacia los reclamos de los médicos que aseguran que “financieramente es imposible” cumplir con el reajuste salarial que piden.

“Me pregunto no más yo. ¿Si nosotros no podemos cumplir con nuestros médicos, con nuestros docentes, con las fuerzas públicas, no tiene sentido que conformemos gobierno?”, sostuvo Rubín.

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El diputado hizo un desglose de los gastos, que para él son innecesarios, pero que el gobierno de Santiago Peña mantiene a costa de las necesidades básicas de la población.

Dijo que el Estado paga en seguro médico privado 100 millones de dólares, para cargos administrativos que no sirven para nada. Además se destinan bonificaciones extraordinarias de 470 millones de dólares, para asesores amigos, mientras que en los hospitales falta de todo.

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Hay plata para las empanaditas

Rubén Rubín mostró más indignación cuando leyó la cantidad de dinero que el Estado gasta en servicio de catering y que le niega un aumento salarial a los médicos.

“En catering gastamos 20 millones de dólares. Sí hay plata para comprar empanaditas. Andá recorré esos ministerios que no sirven para nada y ve cómo gastan para catering”, criticó el diputado opositor.

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Otro gasto que, para Rubín es innecesario y que podría servir para cubrir el aumento salarial de los médicos es el dinero destinado en pasajes y viáticos.

“En pasajes y viáticos se gastan 65 millones de dólares para que el ministro de la Niñez viaje como si fuese un canciller. La DNIT, Óscar Orué se reparte 20 millones de dólares de plata de los paraguayos al año”, dijo Rubén Rubín.

Agregó que se debe achicar el Estado, y dijo que para él se deben cerrar varios ministerios que están solo para sostener la estructura partidaria y cubrir el clientelismo político.

“Tenemos ministerios que no sirven para nada. Para nada más que para sostener la estructura de los partidos tradicionales. Plata sobra. Es un insulto decir que no hay plata y más para decir que no hay plata para los médicos. Claro que hay plata, el problema es que utilizan toda la plata para sostener su estructura partidaria”, dijo Rubín.

Agregó que el gobierno de Santiago Peña se pasa inaugurando hospitales, pero sin medicamentos y médicos, solo para sacar beneficios económicos con las obras públicas mediante las sobrefacturaciones.

“La inversión en salud que dicen los oficialistas no existe. Son hospitales de gua’u que no sirven más para el curro de las obras públicas, porque son hospitales que no tienen medicamentos ni médicos. No entiendo para qué quieren más hospitales si no funcionan ni los que tenemos. Solamente para el curro”, finalizó Rubín.