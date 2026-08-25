Huelga de médicos: Hospitales vacíos y a minutos de recibir palos, dicen diputados de la oposición

El diputado Raúl Benítez (Independiente) llevó una caja con el rótulo de “hospital” y al abrirla estaba completamente vacía. Con este ejemplo, argumentó que el gobierno de Santiago Peña inaugura hospitales, pero que adentro el ciudadano no encuentra nada.

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“Traigo esta caja vacía, una caja que representa la política de salud de este gobierno. Este gobierno aprendió a inaugurar cajas vacías. Le pone un cartel que dice ”hospital", corta una cinta y se saca una foto, pero cuando la gente abre la caja, descubre la verdad, faltan medicamentos, equipamientos y hay médicos mal pagados”, manifestó el diputado opositor.

Raúl Benítez brindó su total apoyo a los médicos que deciden hoy manifestarse ante un auténtico reclamo.

“Ante el miedo, planta la cara. Esta gente que decide luchar por sus derechos. El reclamo de los médicos es un reclamo justo. Hace 14 años que no reciben un aumento salarial. Los médicos no están pidiendo hacerse ricos ni piden privilegios”, sostuvo Raúl Benítez.

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El parlamentario manifestó que indigna las declaraciones de la ministra de Salud, María Teresa Barán, que en respuesta a los reclamos médicos dice que “no hay presupuesto”.

El diputado se preguntó: ¿cómo permitimos que el trabajo de quienes tienen nuestras vidas en sus manos llegue a valer casi la mitad?

“Once mil médicos dependientes del Ministerio de Salud y 9 mil son contratados. No lo nombraron, y no por que somos un Estado sumamente cuidadoso con los nombramientos, por que en la clase política se reparten nombramientos”, dijo Benítez.

Sí para nepobaby y no para médicos

El diputado Raúl Benítez hizo un comparativo con la cantidad de nombramientos que se hacen en todas las instituciones públicas, en donde se prioriza a los nepobaby, pero no se nombran a los médicos y se los mantiene precarizados.

“La clase política encontró cargos para nombrar a operadores, repartir cargos por afinidades políticas, encontró lugares para nepobaby, pero mantenemos 9 mil médicos contratados hace años”, sostuvo Benítez.

El parlamentario cuestinó también a la clase política que le pide a los médicos austeridad, cuando ellos están rodeados de privilegios.

“Quienes administran los recursos públicos deben tener autoridad moral para hablar de austeridad. No se puede pedir sacrificios sin dar ejemplos. No se puede predicar austeridad desde el privilegio”, dijo Raúl Benítez.

Fue enfático en sostener que la salud pública no puede seguir siendo de fachada y que se necesita dar una solución a la crisis sanitaria que atraviesa el país.

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“La salud pública no está en la fachada, sino adentro. Por más cintas que corten ninguna inauguración va a poder llenar la caja vacía cuando faltan medicamentos”, puntualizó Benítez.

Están a minutos de recibir palos

Por su lado, el doctor Guillermo Rodríguez (YoCreo) manifestó también su total apoyo a los reclamos médicos y vaticinó que, antes de ser escuchados, este gobierno les dará palos.

“Los médicos están a minutos, nomás de recibir palo. Lejos de una reivindicación, les van a dar palo. Me ofende que la ministra diga que no hay plata, cuando se roban millones a diario en todas las instituciones públicas”, dijo Rodríguez.

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El diputado opositor indicó que hoy en día, los jóvenes están pensando en dejar de estudiar medicina y andar detrás de un concejal o de un político, porque ahí tienen más seguridad de ganar millones y no estudiando medicina.

¿En diez años tendremos una enorme crisis porque ahora los jóvenes ya no quieren estudiar medicina, ya que no compensa estudiar. Muchos están pensando activar en política, seguir a algún político, porque eso les aseguraría un salario de G.7 millones", sostuvo Rodríguez.

El diputado opositor indicó que las declaraciones de la ministra de Salud son ofensivas porque el Estado tiene la obligación de cubrir con el presupuesto para garantizar la salud de su población.

“Llega a ser ofensivo cuando la ministra dice que el problema es 120 millones de dólares. Dinero es lo que más sobra en este país. El Estado tiene la obligación presupuestaria de cumplir con la demanda de estos médicos. Saquemos el dinero de donde sea, de los asesores, de los consejeros que ganan hasta 80 millones de guaraníes”, dijo Rodríguez.