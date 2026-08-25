Política
25 de agosto de 2026 a la - 11:52

Ovelar descarta aumento a médicos por falta de recursos: “No podés dar lo que no tenés”

Médicos en batas blancas sosteniendo un banner con demandas, rodeados de policías en un ambiente de protesta.
Segundo día de la movilización de los médicos del Sindicato Nacional que se declararon en huelga indefinidaABC TV

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, Silvio Ovelar, afirmó que el Estado no dispone de los recursos necesarios para atender los reclamos salariales del gremio médico. Reconoció la legitimidad de la exigencia y la pérdida del poder adquisitivo, pero insistió en la imposibilidad financiera actual. A título personal, sugirió que la única alternativa futura para financiar incrementos en salud y educación será un aumento de impuestos.

Por ABC Color

En la previa de la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores, el titular de dicha instancia, el senador colorado Silvio Ovelar, se pronunció respecto a la huelga indefinida iniciada por los profesionales de la salud en demanda de mejoras salariales. En ese sentido, el legislador remarcó la limitación presupuestaria que atraviesa el Gobierno.

“Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que hoy no tenemos los recursos. Y hay un famoso refrán en guaraní que dice: ‘Heta idea porã omano mboriahu akãme’ (muchas ideas buenas mueren en la cabeza de los pobres), expresó Ovelar. Agregó que existen prioridades presupuestarias urgentes aún sin saldar, como la provisión y el pago de deudas por medicamentos.

Ante el argumento médico sobre la severa pérdida del poder adquisitivo en los últimos años, el parlamentario coincidió con el diagnóstico, aunque lo extendió a toda la sociedad. “El poder adquisitivo cayó, no solamente de los médicos, sino de todos los ciudadanos”.

Asimismo, al ser consultado sobre la disparidad de ingresos en la función pública frente a profesionales calificados, dijo: “Si vamos a partir de ese análisis, ellos tienen razón (...) El problema es que no podés dar lo que no tenés. No existe hoy”.

Ovelar remarcó que cualquier modificación del gasto público deberá pasar por el Congreso Nacional, cuerpo que finalmente tiene la facultad legal de incrementar las partidas en el Presupuesto General de la Nación.

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Silvio Ovelar en traje gris y corbata rosa responde a periodistas, rodeado de micrófonos en un pasillo con luz artificial.
Senador Silvio Ovelar (ANR) responde a preguntas de periodistas antes de la reunión de la Comisión de Presupuestos que preside

De cara a los próximos ejercicios fiscales, Ovelar admitió que el Estado tendrá que hacer recortes y “apretar los cinturones”, además de deslizar una postura personal que dista de la línea del Poder Ejecutivo.

“Yo creo que el próximo gobierno sí o sí nos veremos obligados. Si queremos pagarles mejor a nuestros médicos, tendremos que buscar mecanismos para generar mayor ingreso y eso solamente lo vamos a lograr seguramente aumentando los impuestos”, aseveró, aclarando que ni el presidente de la República ni el ministro de Economía coinciden con su postura.

Grupo de médicos con batas blancas sosteniendo carteles de protesta sobre insumos y valorización del trabajo en un entorno al aire libre.
Médicos del Sindicato Nacional encaran el segundo día de movilizaciones en el marco de una huelga general indefinida

Proyecto de Leite para reasignar fondos es “inviable”

Respecto a la propuesta planteada por su colega de bancada Gustavo Leite de reasignar recursos de diversas instituciones públicas para destinarlos a la compra de medicamentos, Ovelar anticipó que difícilmente avance en el contexto actual.

Desde mi punto de vista es inviable. Primero, porque los rubros que se plantea redireccionar en algunos casos ya fueron ejecutados y otros son necesarios en las instituciones”, fundamentó.

Ovelar defendió el trabajo realizado por la Comisión Bicameral de Presupuesto en el ejercicio anterior, asegurando que no se contemplaron “gastos superfluos” del volumen señalado por Leite. No obstante, saludó la intención del legislador y manifestó que sus aportes podrían evaluarse para la discusión del Presupuesto 2027.

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