Ovelar descarta aumento a médicos por falta de recursos: “No podés dar lo que no tenés”

En la previa de la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores, el titular de dicha instancia, el senador colorado Silvio Ovelar, se pronunció respecto a la huelga indefinida iniciada por los profesionales de la salud en demanda de mejoras salariales. En ese sentido, el legislador remarcó la limitación presupuestaria que atraviesa el Gobierno.

“Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que hoy no tenemos los recursos. Y hay un famoso refrán en guaraní que dice: ‘Heta idea porã omano mboriahu akãme’ (muchas ideas buenas mueren en la cabeza de los pobres)”, expresó Ovelar. Agregó que existen prioridades presupuestarias urgentes aún sin saldar, como la provisión y el pago de deudas por medicamentos.

Ante el argumento médico sobre la severa pérdida del poder adquisitivo en los últimos años, el parlamentario coincidió con el diagnóstico, aunque lo extendió a toda la sociedad. “El poder adquisitivo cayó, no solamente de los médicos, sino de todos los ciudadanos”.

Asimismo, al ser consultado sobre la disparidad de ingresos en la función pública frente a profesionales calificados, dijo: “Si vamos a partir de ese análisis, ellos tienen razón (...) El problema es que no podés dar lo que no tenés. No existe hoy”.

Ovelar remarcó que cualquier modificación del gasto público deberá pasar por el Congreso Nacional, cuerpo que finalmente tiene la facultad legal de incrementar las partidas en el Presupuesto General de la Nación.

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De cara a los próximos ejercicios fiscales, Ovelar admitió que el Estado tendrá que hacer recortes y “apretar los cinturones”, además de deslizar una postura personal que dista de la línea del Poder Ejecutivo.

“Yo creo que el próximo gobierno sí o sí nos veremos obligados. Si queremos pagarles mejor a nuestros médicos, tendremos que buscar mecanismos para generar mayor ingreso y eso solamente lo vamos a lograr seguramente aumentando los impuestos”, aseveró, aclarando que ni el presidente de la República ni el ministro de Economía coinciden con su postura.

Proyecto de Leite para reasignar fondos es “inviable”

Respecto a la propuesta planteada por su colega de bancada Gustavo Leite de reasignar recursos de diversas instituciones públicas para destinarlos a la compra de medicamentos, Ovelar anticipó que difícilmente avance en el contexto actual.

“Desde mi punto de vista es inviable. Primero, porque los rubros que se plantea redireccionar en algunos casos ya fueron ejecutados y otros son necesarios en las instituciones”, fundamentó.

Ovelar defendió el trabajo realizado por la Comisión Bicameral de Presupuesto en el ejercicio anterior, asegurando que no se contemplaron “gastos superfluos” del volumen señalado por Leite. No obstante, saludó la intención del legislador y manifestó que sus aportes podrían evaluarse para la discusión del Presupuesto 2027.

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