Peña reglamenta ley que erradica discriminación para ingreso a la Policía Nacional

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 6690, con fecha 25 de agosto, por el cual reglamenta la Ley N° 6634/2020, “que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad, y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional”, y se abroga el Decreto N° 6774/2022″.

El Poder Ejecutivo refiere en el decreto que es con el objetivo de adecuar a la Ley N° 7280/2024, “De Reforma y Modernización de la Policía Nacional”.

El documento oficial del Poder Ejecutivo refiere en su artículo 1, que el instrumento tiene por objeto reglamentar la Ley N° 6634/2020 “que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad, y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional”, mediante el establecimiento de disposiciones y procedimientos que garanticen la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la transparencia en todas las etapas del proceso de admisión a las unidades académicas de formación policial".

En el ámbito de aplicación, el nuevo reglamento será aplicable a los procesos de selección y admisión para el ingreso a las unidades académicas de formación de la Policía Nacional, comprendidas por la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz” y el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”.

Refiere que el reglamento será de cumplimiento obligatorio para los postulantes, así como también para las autoridades, dependencias y el personal policial que intervengan en dichos procesos.

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Responsabilidad del Isepol

En el artículo 5, el reglamento establece que la “autoridad de Aplicación, indica que la Comandancia de la Policía Nacional, en su carácter de máxima autoridad institucional, tendrá el rol de velar por el debido cumplimiento e implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables al proceso de selección y admisión”.

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El documento agrega que el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), “conforme a las competencias que legalmente le correspondan, será responsable de planificar, organizar, coordinar y supervisar el proceso de selección y admisión para las respectivas unidades académicas de formación, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes”.

martin.riveros@abc.com.py