Cañón Cristiano: devolución permitiría “sanar cicatrices” con Brasil, dicen Diputados y Cancillería

El Gobierno paraguayo insiste en su pedido a Brasil de la devolución de trofeos de guerra capturados por las fuerzas brasileñas durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), entre ellos el emblemático ‘Cañón Cristiano’, una pieza de artillería de 12 toneladas forjada durante la contienda utilizando campanas de iglesias.

Si bien el pedido de devolución de los trofeos de guerra es de larga data, los reclamos volvieron a tomar fuerza luego de polémicas declaraciones hechas en julio por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien culpó a Paraguay por el estallido de aquel conflicto, en el que las fuerzas paraguayas fueron derrotadas por una alianza compuesta por Argentina, Brasil y Uruguay.

El pasado 18 de agosto, el medio brasileño O Globo reportó que el presidente brasileño decidió devolver a Paraguay el ‘Cañón Cristiano’. Sin embargo, esa información aún no ha sido confirmada oficialmente y, aunque sea precisa, la decisión debe ser aprobada por el Congreso brasileño.

“Una vuelta de página definitiva”

Este miércoles, el canciller paraguayo Rubén Ramírez acudió al Congreso Nacional para participar de una reunión de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Antes de la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente de la Cámara Baja, el diputado cartista Raúl Latorre (ANR, Partido Colorado) hicieron declaraciones a medios de comunicación sobre el pedido de restitución de los trofeos de guerra.

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El canciller Ramírez opinó que la devolución de los trofeos permitiría dar “una vuelta de página definitiva” a “una triste historia de la Guerra de la Triple Alianza”. Señaló que Brasil es el único de los tres países aliados contra Paraguay en aquel conflicto que aún no ha devuelto los trofeos de guerra que capturó.

Afirmó que la recuperación de los cañones y otros trofeos de guerra que siguen en Brasil es una prioridad diplomática del Gobierno y que ha sido tratado en varias reuniones que el presidente Santiago Peña ha tenido con su par brasileño.

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Sobre los reportes de medios de comunicación que insinúan que el Gobierno brasileño está abierto a devolver el ‘Cañón Cristiano’, el ministro de Exteriores enfatizó que el Gobierno paraguayo no ha recibido ninguna notificación oficial.

Diplomacia Parlamentaria intervendría

Por su parte, el diputado Latorre dijo que legisladores de varias bancadas han planteado que la Dirección de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara Baja se sume a los esfuerzos para lograr la devolución de los trofeos.

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“Estas son cicatrices que tenemos que seguir trabajando para que sea sanadas”, dijo. “El pueblo brasileño es un pueblo hermano y amigo, es el principal socio comercial de Paraguay”.